تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا این تاریخ

به گزارش تابناک؛ سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این گزارش، در راستای تسهیل امور مودیان و به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و مودیان مشمول می‌توانند تا پایان آبان‌ماه نسبت به انجام تکالیف مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

گفتنی است قانون چهارچوب زمانی مشخصی را برای انجام تکالیف مالیاتی همچون ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی تعیین کرده است. بر اساس تصریح قانون، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در خردادماه هر سال مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که پیوسته صیانت از فضای کسب و کار را به عنوان یکی از مهمترین اهداف راهبردی خود تعریف کرده است با پیگیری مستمر از مراجع قانونی ذی‏ربط خواستار تمدید این مهلت قانونی در سال جاری با عنایت به شرایط ویژه اصناف و مشاغل شده است.

این برای دومین بار است که موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی تمدید می‌شود. پیش از این هم سازمان با اخذ مجوز از مراجع ذیربط این مهلت را تا پایان شهریورماه تمدید کرده بود.

تمدید مواعد انجام تکالیف مالیاتی از جمله اقداماتی است که دولت چهاردهم از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون در راستای تسهیل امور کسب و کار‌ها و فعالان اقتصادی انجام داده است.

منبع: مهر