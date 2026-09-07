En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا این تاریخ

سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۳۱
| |
1011 بازدید
سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش تابناک؛ سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این گزارش، در راستای تسهیل امور مودیان و به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و مودیان مشمول می‌توانند تا پایان آبان‌ماه نسبت به انجام تکالیف مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

گفتنی است قانون چهارچوب زمانی مشخصی را برای انجام تکالیف مالیاتی همچون ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی تعیین کرده است. بر اساس تصریح قانون، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در خردادماه هر سال مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که پیوسته صیانت از فضای کسب و کار را به عنوان یکی از مهمترین اهداف راهبردی خود تعریف کرده است با پیگیری مستمر از مراجع قانونی ذی‏ربط خواستار تمدید این مهلت قانونی در سال جاری با عنایت به شرایط ویژه اصناف و مشاغل شده است.

این برای دومین بار است که موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی تمدید می‌شود. پیش از این هم سازمان با اخذ مجوز از مراجع ذیربط این مهلت را تا پایان شهریورماه تمدید کرده بود.

تمدید مواعد انجام تکالیف مالیاتی از جمله اقداماتی است که دولت چهاردهم از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون در راستای تسهیل امور کسب و کار‌ها و فعالان اقتصادی انجام داده است.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان امور مالیاتی کشور تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی مشاغل مالیات
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا ثروتمندان با افزایش مالیات واقعاً کشور را ترک می‌کنند؟
فوری؛ هشدار ترسناک بیل گیتس به جهان!
صورت‌حساب‌های کاغذی بی‌اعتبار می‌شوند
سازمان مالیاتی یا داروغه ناتینگهام؟!
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۱ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۰۲ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۹ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۳ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qT5
tabnak.ir/005qT5