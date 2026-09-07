قطر: کشورهای عربی نباید تنها به آمریکا تکیه کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر امروز (دوشنبه) با ارزیابی پیامدهای جنگ علیه ایران، تأکید کرد که تجربه نشان داده اتحاد استراتژیک با آمریکا به تنهایی ضامن امنیت نیست و کشورهای منطقه باید برای حفظ امنیت خود به سمت خودکفایی حرکت کنند.

به گزارش ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی هیلی در ابوظبی با اشاره به جنگ متجاوزانه آمریکایی - صهیونی اذعان کرد، جنگ علیه ایران نشان داد که کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس نباید برای امنیت خود تنها به مشارکت‌های استراتژیکشان با آمریکا تکیه کنند.

به گزارش سایت النشره، الانصاری در میزگردی در این کنفرانس اظهار کرد: ما کشور‌های منطقه خلیج فارس باید بدانیم که حضور نیرو‌های بین‌المللی در این منطقه و ایجاد یک اتحاد استراتژیک با آمریکا بسیار مهم است، اما کافی نیست.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در ادامه نیز گفت: خودکفایی در زمینه امنیت تنها راه پیش روی ماست.

او افزود: بله ما به شرکا و متحدان خود نیاز داریم، اما نمی‌توانیم برای امنیت خود تنها به آنها تکیه کنیم.

کنفرانس هیلی در سال جاری میلادی به موضوع آینده امنیت دریایی، ثبات منطقه‌ای و راه‌های حفاظت از آبراه‌های حیاتی و مهم اختصاص دارد.

در پی آغاز جنگ متجاوزانه آمریکایی - صهیونی در نهم اسفند، نیرو‌های مسلح ایران با وارد آوردن ضربات قدرتمند به منافع ارتش تروریستی ایالات متحده در منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی، واکنش نشان دادند. این حملات، اکثر پایگاه‌های متخاصم در منطقه را بلااستفاده کرده است.

منبع: ایسنا