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آرامکو دوباره هدف چندین انفجار قرار گرفت

 پالایشگاه جیزان شرکت آرامکوی عربستان سعودی روز دوشنبه بار دیگر هدف حمله قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۱۹
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آرامکو

به گزارش تابناک؛ فایننشال تایمز مدعی شد: پالایشگاه جیزان شرکت آرامکوی عربستان سعودی روز دوشنبه بار دیگر هدف حمله قرار گرفت؛ این حمله تازه‌ترین مورد از مجموعه حملات انصارالله یمن است که باعث شده این پالایشگاه با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز برای هفته‌ها از مدار خارج باشد.

انصارالله می‌گوید که در ۶ سپتامبر، ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد را به سمت این تأسیسات شلیک کرده‌اند و این اقدام را در واکنش به نفوذ پهپاد‌های سعودی به حریم هوایی یمن عنوان کردند.

این پالایشگاه از اواخر ژوئیه، زمانی که حملات قبلی به مخازن ذخیره‌سازی و مجتمع برق آن آسیب وارد کرد، دیگر به‌طور کامل فعالیت نکرده است.

محموله‌های گازوئیل ارسال‌شده از این تأسیسات در ماه اوت به صفر رسید.

عربستان سعودی برای صادرات نفت خام خود مسیر‌های انتقال از طریق دریای سرخ و خط لوله شرق به غرب را تغییر داده است، اما جایگزین کردن ظرفیت پالایشی از دست‌رفته بسیار دشوارتر از تغییر مسیر صادرات نفت خام است.

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برچسب ها
آرامکو پالایشگاه جیزان انصارالله یمن موشک بالستیک پهپاد عربستان سعودی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
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