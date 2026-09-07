دختر کیمجونگاون و تمرین رهبری در کنار پدر+عکس
به گزارش تابناک؛ رسانههای دولتی کره شمالی روز دوشنبه گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با الحاق دومین ناوشکن جدید به ناوگان نیروی دریایی این کشور، دستور تقویت توان بازدارندگی هستهای پیونگیانگ را صادر کرد.
ناوشکن کانگ کون طی مراسمی در شهر بندری وونسان در شرق کره شمالی وارد خدمت نیروی دریایی این کشور شد. کیم جونگ اون به همراه دخترش در این مراسم حضور داشت.
تصاویر منتشرشده از سوی رسانههای دولتی کره شمالی، دختر کیم را در حالی نشان میدهد که با لباس سفید و کت در کنار پدرش روی فرش قرمز حرکت میکند، از ناو جنگی بازدید دارد و در کنار ملوانان عکس میگیرد.
کانگ کون و چو ههیون که در ماه ژوئن وارد خدمت شد، هر دو ناوشکنهایی با وزن پنج هزار تن هستند. رسانههای دولتی کره شمالی اعلام کردهاند این ناوشکنها قابلیت حمل انواع تسلیحات متعارف و هستهای را دارند.
این دو شناور بزرگترین و پیشرفتهترین کشتیهای جنگی کره شمالی محسوب میشوند و کارشناسان معتقدند احتمالاً با کمک روسیه ساخته شدهاند. کره شمالی در ماه ژوئیه نیز اعلام کرده بود که موشکهای کروز با قابلیت حمل کلاهک هستهای را از ناوشکن کانگ کون بهصورت آزمایشی شلیک کرده است.
کیم جونگ اون در مراسم ورود این ناوشکن به خدمت گفت اضافه شدن این دو کشتی جنگی، هراس دشمنان کره شمالی را افزایش داده است و مسلح شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هستهای، امکان استفاده متنوعتر و عملیتر از توان بازدارندگی پیونگیانگ را فراهم کرده است.
منبع: فرارو