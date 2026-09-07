En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دختر کیم‌جونگ‌اون و تمرین رهبری در کنار پدر+عکس

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به همراه دختر نوجوان خود، در مراسم الحاق دومین ناوشکن جدید نیروی دریایی این کشور که در بندر وونسان برگزار شد، حضور یافت.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۱۶
| |
1492 بازدید
|
۱

دختر کیم‌جونگ‌اون و تمرین رهبری در کنار پدر

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های دولتی کره شمالی روز دوشنبه گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با الحاق دومین ناوشکن جدید به ناوگان نیروی دریایی این کشور، دستور تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای پیونگ‌یانگ را صادر کرد.

ناوشکن کانگ کون طی مراسمی در شهر بندری وونسان در شرق کره شمالی وارد خدمت نیروی دریایی این کشور شد. کیم جونگ اون به همراه دخترش در این مراسم حضور داشت.

تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های دولتی کره شمالی، دختر کیم را در حالی نشان می‌دهد که با لباس سفید و کت در کنار پدرش روی فرش قرمز حرکت می‌کند، از ناو جنگی بازدید دارد و در کنار ملوانان عکس می‌گیرد.

دختر کیم‌جونگ‌اون و تمرین رهبری در کنار پدر

کانگ کون و چو هه‌یون که در ماه ژوئن وارد خدمت شد، هر دو ناوشکن‌هایی با وزن پنج هزار تن هستند. رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کرده‌اند این ناوشکن‌ها قابلیت حمل انواع تسلیحات متعارف و هسته‌ای را دارند.

این دو شناور بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین کشتی‌های جنگی کره شمالی محسوب می‌شوند و کارشناسان معتقدند احتمالاً با کمک روسیه ساخته شده‌اند. کره شمالی در ماه ژوئیه نیز اعلام کرده بود که موشک‌های کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را از ناوشکن کانگ کون به‌صورت آزمایشی شلیک کرده است.

دختر کیم‌جونگ‌اون و تمرین رهبری در کنار پدر

کیم جونگ اون در مراسم ورود این ناوشکن به خدمت گفت اضافه شدن این دو کشتی جنگی، هراس دشمنان کره شمالی را افزایش داده است و مسلح شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای، امکان استفاده متنوع‌تر و عملی‌تر از توان بازدارندگی پیونگ‌یانگ را فراهم کرده است.

منبع: فرارو

اشتراک گذاری
برچسب ها
کیم جونگ اون ناوشکن بازدارندگی هسته‌ای کره شمالی تسلیحات
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراف تکان‌دهنده وال‌استریت‌ژورنال درباره توان نظامی آمریکا
پاسخ هسته‌ای کره‌شمالی به تهدیدات آمریکا!
افزایش قد کره‌ای‌ها؛ روایتی از ژنتیک، تاریخ و شکاف میان دو کره
تغییر وزیر دفاع کره شمالی در پی تغییرات نظامی
زندگی کره‌ای‌های وابسته به کره‌شمالی در ژاپن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
10
4
پاسخ
ای جان چه برازنده. زیباست. به امید نابودی آمریکا توسط همین دختر
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۱ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۰۲ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۹ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۳ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qSq
tabnak.ir/005qSq