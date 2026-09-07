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تاکید گروسی بر بازگشت ایران به مذاکره

تأکید مجدد مدیرکل آژانس بر ضرورت حل دیپلماتیک مسائل هسته‌ای ایران، همزمان با تکرار ادعاهای سیاسی این نهاد مطرح شده است؛ رویکردی که نشان‌دهنده تلاش آژانس برای ایفای نقش در فرآیند مذاکرات، علی‌رغم اختلافات موجود است.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۱۵
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736 بازدید
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۴
گروسی

به گزارش تابناک؛ رافائل گروسی روز دوشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت: بنا به درخواست شورای حکام در قطعنامه GOV/۲۰۲۵/۷۱ که در نوامبر سال گذشته تصویب شد، گزارشی درباره «اجرای موافقت‌نامه پادمان ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران» به شورا ارائه کرده‌ام.

او که تاکنون حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را محکوم نکرده است افزود: «همان‌طور که در این گزارش آمده است، در دوره مورد بررسی، آژانس نه اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت مواد یا تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده این کشور دریافت کرده و نه برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی به هیچ‌یک از این تأسیسات دسترسی داشته است. بنابراین، آژانس نتوانسته مسئولیت‌های پادمانی خود را طبق موافقت‌نامه پادمان ان‌پی‌تی در تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران انجام دهد.»

مدیرکل آژانس در اظهاراتی جهت‌دار اضافه کرد: «در نتیجه، نتوانسته‌ایم وضعیت این تأسیسات و مواد هسته‌ای مرتبط با آنها را برای مقاصد پادمانی راستی‌آزمایی کنیم و به همین دلیل، من همچنین قادر نیستم درباره اجرای مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یا قطعنامه‌های شورای حکام در نوامبر سال گذشته و ژوئن امسال از سوی ایران گزارش دهم.»

وی در ادامه فضاسازی‌های سیاسی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان افزود: «بیش از یک سال از زمانی می‌گذرد که آژانس تداوم آگاهی خود را درباره موجودی‌های پیش‌تر اعلام‌شده اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالا تا سطح ۶۰ درصد اورانیوم‌۲۳۵، در تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده‌ای که از حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ تأثیر پذیرفتند، از دست داده است. فقدان اطلاعات آژانس درباره این تأسیسات و مواد هسته‌ای مرتبط با آنها و ناتوانی ما در انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی در این مراکز، موجب نگرانی جدی از منظر اشاعه هسته‌ای است. این وضعیت باید با نهایت فوریت اصلاح شود.»

گروسی با نادیده گرفتن همکاری‌های همیشگی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: «از ایران می‌خواهم به‌طور سازنده با آژانس تعامل کند تا اجرای کامل و مؤثر پادمان‌های آژانس در ایران امکان‌پذیر شود و این کشور مسئولیت‌های خود را طبق موافقت‌نامه پادمان ان‌پی‌تی انجام دهد.»

وی ادامه داد: «بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات با هدف یافتن راه‌حلی برای مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران ضروری است و آژانس آمادگی دارد از چنین تلاش‌هایی حمایت کند. وضعیت برنامه هسته‌ای ایران برای نظام جهانی عدم اشاعه پیامد‌هایی دارد.»

جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای کشور کاملاً صلح‌آمیز و در چارچوب حقوق و تعهدات پادمانی دنبال می‌شود و هرگونه همکاری با آژانس باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های امنیتی پس از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران ارزیابی شود.

تهران همچنین تأکید دارد که حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی علیه نظام عدم اشاعه است و آژانس، به‌جای تکرار ادعا‌های سیاسی، باید نسبت به محکومیت این اقدامات و جلوگیری از عادی‌سازی حمله به مراکز هسته‌ای موضعی روشن و بی‌طرفانه اتخاذ کند.

منبع: ایرنا

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برچسب ها
رافائل گروسی بازگشت ایران به مذاکره قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مسائل هسته ای مذاکرات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
3
4
پاسخ
ما نمیزاریم با قاتلین مذاکره کنید،خلاص
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
3
6
پاسخ
گر لوس غلط کرده!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
2
4
پاسخ
من اگه باشم اصلا این گری لوسی رو راه نمیدم به کشور، خاک کشورم نجس میشه.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
4
پاسخ
خواسته مردم خروج از NPT هست نه بازرسی آژانس .
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