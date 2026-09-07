اخراج ۲ دانشجوی دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش تابناک؛ «رضا. ن» و «علی. آ» ۲ دانشجوی متخلف دانشگاه بهشتی، با رای بدوی کمیته انضباطی اخراج شدند.

در جریان ناآرامی‌های اسفندماه ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی، دو تن از عوامل اصلی به نام‌های «رضا. ن» و «علی. آ» شناسایی شدند. بر اساس گزارش‌ها، «رضا. ن» علاوه بر برهم‌زدن نظم دانشگاه، به مقدسات و مقامات کشور توهین کرده و «علی. آ» نیز اقدام به آتش‌زدن پرچم ایران نموده است. این در حالی است که پیش‌تر حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات دانشجویی تأکید کرده بود.

بر اساس رأی صادرشده، این دانشجویان به اتهام ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه و توهین به شعائر مذهبی و ملی و عدم رعایت شئون دانشجویی به دو ترم محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه محکوم شده است. این حکم در مرحله بدوی صادر شده و در صورت تأیید در شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه و شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم قطعی خواهد بود. امیرحسین شمسی، معاون سیاسی بسیج دانشگاه شهید بهشتی، می‌گوید که «پیش از این کمیته بدوی حکم یک دانشجوی دیگر را صادر کرد، اما هنوز به تایید وزارت نرسیده است.»

منبع: فارس