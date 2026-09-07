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در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح شد

قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند

یک منبع آگاه می‌گوید قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی با ۱۸ تا ۲۰ رأی مثبت تصویب خواهد شد و با توجه به اینکه در شورای حکام حق وتو وجود ندارد، رأی مخالف روسیه و چین هم مانع تصویب نیست.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۰۸
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2699 بازدید
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آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش تابناک، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ شروع شده است.

آمریکا و تروئیکای اروپایی در تلاش‌اند حمایت سایر اعضای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای تصویب قطعنامه‌ای ضد ایرانی جلب کنند؛ قطعنامه‌ای که در صورت تصویب برای نخستین بار طی ۲۰ سال، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد.

متن پیش نویس این قطعنامه که به صورت اختصاصی در اختیار تابناک قرار گرفته از طریق این لینک قابل دسترسی است.

یک منبع آگاه (غیر ایرانی) نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی که نخواست نامش فاش شود در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در خصوص مفاد پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس گفت: قطعنامه از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، می‌خواهد که متن این قطعنامه را به همراه قطعنامه‌های قبلی و گزارش‌های مدیرکل به شورای امنیت انتقال دهد، اما بدون ارجاع به بند XIII.C مربوط به «عدم‌همکاری». 

وی افزود: با این حال، قطعنامه ژوئن (ماه گذشته) تصریح می‌کند: «۲. یادآوری می‌کند که عدم‌همکاری‌های متعدد ایران در ارائه همکاری کامل و به‌موقع به آژانس در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در چندین مکان اعلام‌نشده در ایران، همان‌طور که در سند GOV/۲۰۲۵/۲۵ به تفصیل آمده، به‌منزله نقض تعهدات ایران تحت موافقتنامه پادمان با آژانس، در چارچوب بند XII.C اساسنامه آژانس، محسوب می‌شود» و همچنین «۱۱. تأکید مجدد می‌کند که شورای حکام آمادگی خود را برای اتخاذ اقدامات بیشتر، از جمله در مورد زمان‌بندی و محتوای گزارش مورد نیاز تحت بند XII.C اساسنامه آژانس، جهت بررسی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، مطابق با قطعنامه مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ شورای حکام مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸، حفظ می‌کند.»

پیش نویس قطعنامه با 20 رأی تصویب خواهد شد

وی در خصوص احتمال رأی آوردن این پیش نویس قطعنامه شورای حکام در صورتی که به رأی گذاشته شود نیز گفت: قطعنامه جدید نیز مانند گذشته با ۱۸ تا ۲۰ رأی مثبت به تصویب خواهد رسید، با مخالفت چین و روسیه و ممتنع بودن بقیه اعضا. البته در شورای حکام آژانس حق وتو وجود ندارد (و رأی مخالف چین و روسیه وتو کننده نیست). یک سؤال حقوقی این است که آیا بر اساس ماده ۳۳ آیین‌نامه شورا، می‌توان یک قطعنامه در مورد همان موضوع عدم‌همکاری ایران را ظرف مدت چهار ماه از قطعنامه قبلی ارائه داد.

چین و روسیه قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را وتو خواهند کرد

وی افزود: سؤال این است که آیا چین و روسیه اجازه برگزاری جلسه شورای امنیت را خواهند داد یا خیر؛ آنها می‌توانند در موارد رویه‌ای که مشمول حق وتو نمی‌شوند، رأی‌گیری را ببازند. اما می‌توانند هر قطعنامه‌ای که در شورا مطرح شود را وتو کنند. 

وی در ادامه یادآور شد: یک شایعه این است که آمریکا/فرانسه/بریتانیا ممکن است توافق کنند که قطعنامه‌ای ارائه ندهند، به شرط اینکه چین و روسیه به آنها در صدور بیانیه قوی ریاستی شورای امنیت بپیوندند که در آن از ایران خواسته شود دسترسی کامل به آژانس را به تمام ۲۲ سایت هسته‌ای خود تحت نظارت پادمان، از جمله کوه «کوه کلنگ»، بازگرداند.

وی همچنین یادآور شد: در تحولی جداگانه در هفته گذشته، معاون مدیرکل روسیه در امور انرژی هسته‌ای با حقوق به مرخصی اداری فرستاده شد، پس از اینکه بریتانیا و آمریکا نسبت به کتابی که او منتشر کرده بود و محتوای آن توهین به زنان، افراد هم‌جنس‌گرا و ... تلقی می‌شد، به مدیرکل شکایت کردند. تحقیقات داخلی آغاز شده است که رویه معمول در چنین موقعیت‌هایی است.

این منبع در خصوص این پرسش که «با توجه به اینکه کشور‌های غربی مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را علیه ایران فعال کرده‌اند و قطعنامه ۲۲۳۱ به‌زعم آنها عملاً بی‌اثر شده است – یعنی بازگشت به قطعنامه‌های تنبیهی قبلی علیه برنامه هسته‌ای ایران – هدف از اقدام جدید ایالات متحده و تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) چیست؟» گفت: اقدام آنها ذیل قطعنامه‌های آژانس صورت می‌گیرد، هرچند که در شورای امنیت، آمریکا/فرانسه/بریتانیا ممکن است اقداماتی را ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ امتحان کنند که به‌زعم آنها همچنان معتبر است. این رویکرد با مخالفت چین و روسیه مواجه است.

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برچسب ها
آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی حمله به تأسیسات هسته ای ایران جنگ ایران و آمریکا رافائل گروسی
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پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برود چین و روسیه وتو می‌کنند/ احتمال تعویق رأی گیری درباره قطعنامه ضد ایرانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
16
16
پاسخ
چرا از آژانس خارج نمی شویم؟
واقعا عجیبه...
دیگه چه اتفاقی باید بیفته تا از اون خارج بشیم؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
14
13
پاسخ
خروج از آژانس عاقلانه ترین کار ممکن است . بابت آژانس و npt هزینه زیاد دادیم و عایدی نداشتیم
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
هنوز خارج نشدیم اینطوریه وای بحال ما اگه خارج بشیم .
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