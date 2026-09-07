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درگیری ۱۱ نفره در سعادت‌آباد تهران با بیل و چماق+ فیلم

کد خبر: ۱۳۹۳۲۹۱
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2508 بازدید
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۵
دستگیری

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: در پی وقوع یک نزاع دسته‌جمعی و درگیری شدید میان چند نفر در محله سعادت‌آباد، مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس برای پایان دادن به درگیری و برقراری نظم و امنیت وارد عمل شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد طرفین در جریان این نزاع با استفاده از بیل و چماق با یکدیگر درگیر شده و اقدام به ضرب‌وجرح یکدیگر کرده‌اند.

بازداشت ۱۱ نفر از عوامل نزاع

مأموران انتظامی با حضور سریع در محل و اقدام قاطع، ۱۱ نفر از افراد دخیل در این درگیری را دستگیر کردند و به نزاع پایان دادند.

پس از دستگیری متهمان، اقدامات اولیه انتظامی درباره این پرونده انجام شد و تمامی افراد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی و تعیین تکلیف قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.

واکنش قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی

پلیس تأکید دارد ایجاد نزاع و درگیری و هرگونه اقدامی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، با واکنش قاطع مأموران انتظامی همراه خواهد بود.

در همین راستا، پلیس ضمن برخورد قانونی با عوامل این‌گونه درگیری‌ها، بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت شهروندان و جلوگیری از تبدیل اختلافات به نزاع‌های خیابانی تأکید دارد.

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نزاع دسته جمعی سعادت آباد بیل بازداشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
4
5
پاسخ
افغانی بودن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
افغانی در فرحزاد موج می زنه
سعادت آباد و شمال پونک را به گند کشیده اند
ناشناس
| Germany |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
این افاغنه مملکت را به گند کشیدند همشون را باید انداخت بیرون.
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
1
پاسخ
تاکید دارد؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
7
پاسخ
بعد از چند روز پذیرایی تو بازداشتگاه ، میان بیرون رودارتر و بی ادب تر و گستاخ تر میشن
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