به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: در پی وقوع یک نزاع دسته‌جمعی و درگیری شدید میان چند نفر در محله سعادت‌آباد، مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس برای پایان دادن به درگیری و برقراری نظم و امنیت وارد عمل شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد طرفین در جریان این نزاع با استفاده از بیل و چماق با یکدیگر درگیر شده و اقدام به ضرب‌وجرح یکدیگر کرده‌اند.

بازداشت ۱۱ نفر از عوامل نزاع

مأموران انتظامی با حضور سریع در محل و اقدام قاطع، ۱۱ نفر از افراد دخیل در این درگیری را دستگیر کردند و به نزاع پایان دادند.

پس از دستگیری متهمان، اقدامات اولیه انتظامی درباره این پرونده انجام شد و تمامی افراد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی و تعیین تکلیف قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.

واکنش قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی

پلیس تأکید دارد ایجاد نزاع و درگیری و هرگونه اقدامی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، با واکنش قاطع مأموران انتظامی همراه خواهد بود.

در همین راستا، پلیس ضمن برخورد قانونی با عوامل این‌گونه درگیری‌ها، بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت شهروندان و جلوگیری از تبدیل اختلافات به نزاع‌های خیابانی تأکید دارد.