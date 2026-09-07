درگیری ۱۱ نفره در سعادتآباد تهران با بیل و چماق+ فیلم
به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: در پی وقوع یک نزاع دستهجمعی و درگیری شدید میان چند نفر در محله سعادتآباد، مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس برای پایان دادن به درگیری و برقراری نظم و امنیت وارد عمل شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد طرفین در جریان این نزاع با استفاده از بیل و چماق با یکدیگر درگیر شده و اقدام به ضربوجرح یکدیگر کردهاند.
بازداشت ۱۱ نفر از عوامل نزاع
مأموران انتظامی با حضور سریع در محل و اقدام قاطع، ۱۱ نفر از افراد دخیل در این درگیری را دستگیر کردند و به نزاع پایان دادند.
پس از دستگیری متهمان، اقدامات اولیه انتظامی درباره این پرونده انجام شد و تمامی افراد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی و تعیین تکلیف قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.
واکنش قاطع با برهمزنندگان نظم عمومی
پلیس تأکید دارد ایجاد نزاع و درگیری و هرگونه اقدامی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، با واکنش قاطع مأموران انتظامی همراه خواهد بود.
در همین راستا، پلیس ضمن برخورد قانونی با عوامل اینگونه درگیریها، بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت شهروندان و جلوگیری از تبدیل اختلافات به نزاعهای خیابانی تأکید دارد.
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