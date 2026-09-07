۳ هسته تروریستی در جنوب متلاشی شد
به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه وزارت اطلاعات به شرح زیر است:
«به استحضار شهروندان گرامی میرساند در پرتو الطاف الهی، سربازان گمنام امام زمان(عج) درادارهکل اطلاعات سیستان و بلوچستان بر مبنای رصدهای اطلاعاتی و گزارشهای مردمی، موفق شدند ۳ هستهی سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهکهای تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی را هنگام ورود به داخل کشور و پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی، منهدم نمایند. ۳ تروریست در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیده و ۹ تروریست وارداتی دستگیر شدند.
مزدوران دستگیر شده که پس از طی آموزشهای نظامی، بمبگذاری و ترور در خارج از کشور، در حال ورود مخفیانه به کشور بودند، قصد داشتند با ایجاد ناامنی در شهرستانهای جنوب استان، به آرامش و امنیت عمومی این مناطق ضربه وارد کنند.
از تروریستهای دستگیر شده مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط گردید.
همچنین در ادامه سلسله اقدامات مستمر و هدفمند اطلاعاتی در ضربه به باندهای شرارت، سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق شدند یک انبار از سلاحهای جنگی سبک و نیمه سنگین را که به صورت مخفیانه و غیرمجاز وارد کشور شده بود، کشف و ضبط نمایند.
در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارت، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.»