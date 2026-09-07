افشاگری قالیباف از نقشه ایران برای مقابله با آمریکا

قالیباف در پاسخ به تهدیدات و لفاظی‌های اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس از استراتژی نظامی جدید ایران سخن گفت

به گزارش تابناک؛ قالیباف در پاسخ به هگست از استراتژی جدید ایران گفت: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، به دارایی‌های شرکت‌های نفتی و گازی آمریکا در منطقه حمله خواهیم کرد

قالیباف در پاسخ به تهدیدات و لفاظی‌های اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس از استراتژی نظامی جدید ایران سخن گفت و نوشت:

ساده و قابل‌ فهم است: زنجیرهٔ تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده، در دسترس، و آسیب‌پذیر است. شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی که در این آب‌ها و تأسیسات فعالیت می‌کنند نیز همینقدر آسیب‌پذیر هستند.

اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. ما این توانایی را قبلاً ثابت کرده‌ایم. از پایگاه‌های نظامی‌تان که غیرعملیاتی شده‌اند، بپرسید.