تغییر ناگهانی مسیر یک نفتکش در تنگههرمز
یک نفتکش در حالی که تحت حمایت نیروی دریایی ایالات متحده قرار داشت، ناچار به تغییر مسیر و بازگشت به مبدأ شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۶۹| |
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به گزارش تابناک؛ نفتکش TITAN HARMONY صبح امروز، ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، هنگام نزدیکشدن به کریدور جنوبی تنگه هرمز مسیر خود را تغییر داد و به سمت جنوب بازگشت.
این تغییر مسیر در حالی رخ داده که قبل از آن نیروی دریایی آمریکا در حال پشتیبانی از عبور این نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز بود؛ با این حال، TITAN HARMONY نتوانست عبور خود را ادامه دهد و بازگشت.
بر اساس مسیر ثبتشده در نقشه، این نفتکش از محدوده آبهای جنوبی تنگه به سمت شمالشرق حرکت کرده و در حوالی ورودی تنگه هرمز، در موقعیت تقریبی ۲۶.۳ درجه شمالی و ۵۶.۲ درجه شرقی، مسیر خود را معکوس کرده است. مسیر بازگشت نیز به سمت جنوبشرق و آبهای دریای عمان ادامه یافته است.
منبع: فارس
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