بقایی: روایت آمریکا درباره حمله به ناوهایش نادرست است

به گزارش تابناک؛ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۶ شهریور در نشست هفتگی با اصحاب رسانه به بیان مهمترین تصمیمات، اقدامات و رویکرد وزارت امور خارجه پرداخت.

جنگ اقتصادی آمریکا فقط علیه ایران نیست علیه تجارت آزاد است

سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: هفته گذشته شاهد تحولات زیادی هم در سطح کشورمان و هم در سطح منطقه بودیم. مهم‌ترین اتفاق، حمله تجاوزکارانه آمریکا به سیریک و شهادت جمعی از فرزندان این آب‌وخاک، از جمله کودک شهید امیرعلی کریمی بود. جا دارد به خانواده‌های محترم این شهدا و کل مردم ایران تسلیت عرض کنم و بار دیگر به یاد داشته باشیم که نمود واقعی نگاه آمریکا به ما و جنایت‌های آن، بخشی از آن، همین تجاوز نظامی بود که هفته گذشته اتفاق افتاد. مراسم جشن و سرور هموطنان در کوهستک سیریک مورد حمله قرار گرفت.

وی ادامه داد: تسلیت دیگر هم عرض می‌کنم به هموطنان عزیزمان در استان‌های کردستان و همدان به خاطر حادثه دلخراش تصادف کامیون که منجر به جان‌باختن جمعی از هم‌میهنانمان شد. به خانواده‌های آنان تسلیت عرض می‌کنم و از مدیریت خوب مقام‌های استانی در سنندج و استان کردستان تشکر می‌کنم.

بقائی افزود: منطقه ما در وضعیت بسیار متلاطمی قرار دارد. از یک سو، طی شش ماه گذشته با تجاوز نظامی مستمر آمریکا علیه کشورمان مواجه بوده‌ایم؛ تجاوز نظامی که از ۹ اسفند آغاز شد و با همدستی رژیم صهیونیستی تا به امروز به انحای مختلف، از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، ادامه پیدا کرده است. جنگ اقتصادی آمریکا موج جدیدی از اقدامات قهرآمیز و غیرقانونی این کشور است که فقط علیه یک کشور، یعنی ایران، نیست؛ بلکه علیه کل جامعه جهانی، علیه اصول منشور ملل متحد، علیه حاکمیت کشور‌ها و علیه تجارت آزاد است.

نسل‌کشی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست خبری با اشاره به تداوم حملات رژیم اسرائیل به نوار غزه گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان همچنان به‌شدت ادامه دارد. نسل‌کشی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری بدون هیچ وقفه‌ای تداوم دارد. در همین چند روز اخیر شاهد ادامه کشتار فلسطینیان بودیم؛ از جمله کودکان و دختران معصوم فلسطینی. یوسف عقیله نیز در حالی که در نخستین روز سال تحصیلی از مدرسه بازمی‌گشت، قربانی جنایت جنگی رژیم صهیونیستی شد.

وی افزود: اکنون نیز شاهد بیرون کشیدن تعداد زیادی از پیکر‌های شهدای فلسطینی از زیر آوار هستیم؛ شهدایی که در جریان نسل‌کشی دو سال و نیم اخیر به شهادت رسیده‌اند. تنها در یک مورد، پیکر حدود ۱۰۰ فلسطینی از زیر آوار بیرون کشیده شد که در میان آنها ۷۰ کودک بودند.

بقائی با تاکید بر اینکه جامعه جهانی باید متوجه باشد که ما صرفاً درباره اعداد و آمار صحبت نمی‌کنیم؛ خاطرنشان کرد: هر یک از این قربانیان، انسانی بودند مانند همه انسان‌های دیگر، با زندگی، خانواده و آرزو‌های خود. لکه ننگی که بر اثر نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایاتی که در فلسطین رخ داده است، بر تاریخ بشریت باقی مانده، هیچ‌گاه از دامان تمدن انسانی پاک نخواهد شد.

از فرصت بریکس برای تداوم رایزنی با چین و دیگر دوستان استفاده می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «در جریان حضور رئیس‌جمهور و هیات دیپلماتیک ایران در اجلاس سران شانگهای، عدم دیدار دوجانبه میان روسای جمهور ایران و چین حاشیه‌هایی را به دنبال داشت. با توجه به حضور وزیر خارجه در هیئت همراه، پاسخ وزارت خارجه به بخشی از افکار عمومی که این پرسش را مطرح کردند، چیست؟» گفت: اجلاس شانگهای اجلاس بسیار مهمی بود و سران کشور‌های عضو این پیمان در آن شرکت داشتند. رئیس‌جمهور ما با تعداد قابل توجهی از همتایان خود از تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و جمهوری آذربایجان دیدار کرد. دیدار‌های خوبی برگزار شد و با نخست‌وزیر چین نیز دیداری انجام شد. این دیدار کوتاه بود، اما به هر حال در همان دیدار کوتاه، موضوعات مهمی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: این نشست‌ها نوعاً نشست‌هایی هستند که در یک بازه زمانی کوتاه برگزار می‌شوند و طبیعی است که گاهی امکان برگزاری نشست‌های طولانی‌مدت با همه سران و مقاماتی که در آن رویداد شرکت می‌کنند، وجود نداشته باشد.

بقائی خاطرنشان کرد: ما با چین رابطه بسیار خوب و حسنه‌ای داریم و تماس‌ها در سطوح مختلف به صورت مستمر برقرار است. فکر می‌کنم روز شنبه، اجلاس بریکس برگزار خواهد شد و باز هم فرصتی برای گفت‌و‌گو میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌هایی که در بریکس عضویت دارند، فراهم خواهد بود. اعضای شانگهای و بریکس در بسیاری موارد مشترک است؛ کشور‌هایی که در شانگهای حضور دارند، در بریکس نیز عضویت دارند. بنابراین، اینکه در یک نشست، یک جلسه برگزار نشده باشد، فکر نمی‌کنم امر تعیین‌کننده و مهمی باشد. حتماً از فرصت‌های متعددی که وجود دارد برای تداوم تماس با چین و سایر دوستانمان استفاده خواهیم کرد.

مذاکره هماهنگ با سایر ارکان نظام و پشتیبانی نیروهای مسلح است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره تغییر رویکرد ایران در حوزه مذاکره و دیپلماسی پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، گفت: مذاکره مطلقاً نه بد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع کشور و تأمین منافع و امنیت ملی است. دیپلماسی، همان‌گونه که در شش ماه گذشته نشان داده، همراه و هماهنگ با سایر ارکان نظام، پشتیبان نیرو‌های مسلح و همدل و همصدا با ملت بزرگ ایران، در مسیر صیانت از منافع ملی گام برداشته است.

وی ادامه داد: در ادامه مسیر نیز وزارت امور خارجه تابع تصمیم‌هایی خواهد بود که در مراجع ذی‌ربط، از جمله شورای عالی امنیت ملی، اتخاذ می‌شود و قطعاً در این مسیر با تمام توان تلاش خواهیم کرد.

سه کشور اروپایی و آمریکا به دنبال تشدید اوضاع هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «آمریکا به همراه سه کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان، در تلاش هستند قطعنامه‌ای را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب برسانند که پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند. پیام ایران به این کشور‌ها و پاسخ ایران در صورت تصویب این قطعنامه چه خواهد بود؟» گفت: پیش‌نویس این قطعنامه بر اساس گزارشی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آژانس منتشر کرده‌اند. ما قبلاً هم با این الگو و این روند مواجه بوده‌ایم. من گاهی وقت‌ها تصور می‌کنم نحوه رفتار آژانس و شخص مدیرکل، یادآور داستان حکیم عضدالدین ایجی و خان مغول است؛ هر جا که در حوزه‌های دیگر کم می‌آورند، سراغ آژانس و شخص مدیرکل می‌روند یا بالعکس، خود مدیرکل در واقع خودش را عرضه می‌کند تا طرف‌های اروپایی و آمریکا از آن برای اعمال فشار سیاسی علیه ایران سوءاستفاده کنند.

وی ادامه داد: این اقدام از چند جهت بی‌معناست. از لحاظ حقوقی، اینها مدعی بودند که آنچه موسوم به «اسنپ‌بک» شد، قطعنامه‌های شورای امنیت را احیا کرده است. اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا برای اینکه مجدداً موضوع هسته‌ای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند، نقض همان ادعایی است که داشتند و اثبات درستی موضع ایران، چین و روسیه است که اسنپ‌بک را اساساً غیرقانونی و غیرقابل اعمال می‌دانستیم.

بقائی خاطرنشان کرد: دوم اینکه سه کشور اروپایی خودشان را بی‌اعتبار می‌کنند. سه کشور اروپایی قبلاً این مسیر را رفته‌اند و دیده‌اند که چه پاداشی از طرف آمریکا گرفته‌اند؛ تحقیر شدند، به حاشیه رانده شدند و در عین حال موجب پیچیده‌تر شدن موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران شدند. سوم اینکه خواسته اینها بسیار نامعقول است. از یک طرف، آمریکا و رژیم صهیونیستی بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل اینکه آژانس نمی‌تواند دسترسی داشته باشد به مراکز و تأسیسات هسته‌ای ایران، جنایتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مرتکب شدند. خودشان این مسیر را مسدود کردند و الان ایران را به خاطر عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران شماتت می‌کنند. این نقض غرض است.

وی ادامه داد: اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا قطعاً نشانه بدنیتی است و نشان می‌دهد که به دنبال تشدید اوضاع هستند. حتماً جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیده‌ای از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا، تدابیر لازم را خواهد اندیشید. ما بار‌ها به سه کشور اروپایی توصیه کرده‌ایم که از این حکمت ایرانی واقعاً درس بگیرند: «آزموده را آزمودن خطاست.»

تهدیدات رژیم صهیونیستی پیش از این نیز سابقه داشته است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «تهدید‌های مقام‌های رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های منطقه و ادبیات خصمانه آنها» گفت: رژیم صهیونیستی سودای تسلط بر کل منطقه و تحقیر و تخفیف همه کشور‌های منطقه را در سر دارد. اینکه مقام‌های این رژیم با صراحت کشور‌های منطقه را تهدید می‌کنند، پیش از این نیز سابقه داشته است. آنها قبلاً از رویای «اسرائیل بزرگ» سخن گفته و ترکیه را نیز به شکل‌های مختلف مورد تهدید و تعرض قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: این رویکرد نشان‌دهنده خوی و نگاه توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی است و همه این موارد باید برای کشور‌های منطقه زنگ هشدار باشد تا دشمن واقعی صلح و امنیت منطقه را بشناسند. کشور‌های منطقه باید مراقب باشند که مشغول شدن به موضوعات دیگر، دشمن اصلی و خطر واقعی برای صلح و امنیت منطقه را جری‌تر نکند.

اقدام ایران علیه ناو‌های جنگی آمریکا، یک تحول تعیین‌کننده بود

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «در روز‌های اخیر شاهد تشدید آنچه برخی جنگ نفتکش‌ها در تنگه هرمز می‌نامند، بوده‌ایم. آقای وزیر نیز در همین روز‌ها رایزنی‌های دیپلماتیکی با همتایان خود در منطقه داشتند. می‌خواستم بدانم آثار تشدید این جنگ چه خواهد بود و آیا رایزنی‌هایی برای کاهش تنش در این حوزه صورت گرفته و نتیجه داده است؟» گفت: «جنگ نفتکش‌ها» شاید اصطلاح رسایی برای اشاره به آنچه ما در منطقه شاهدش هستیم، نباشد. صورت مسئله را همیشه در ذهن داشته باشیم. از ۹ اسفند، ما با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شدیم و از همان زمان، تنگه هرمز و خلیج فارس ناامن شد؛ نه به دلیل اقدام ایران، بلکه به دلیل اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و این وضعیت تا به امروز به شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرده است، از جمله از طریق محاصره دریایی.

وی ادامه داد: باز در نظر داشته باشیم که حمله به کشتی‌ها، چه در منطقه ما و چه در دریای آزاد، توسط آمریکا شروع شد. در همین چند روز اخیر، آنچه اتفاق افتاد، مطمئن باشید که از حیث تدابیر دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه ناو‌های جنگی آمریکا، یک تحول تعیین‌کننده بود. این موضوع بهانه‌ای شد برای حمله آمریکا به شناور‌های تجاری ایران.

بقائی افزود: حمله به شناور‌های تجاری، اقدامی خلاف حقوق بین‌الملل و اقدامی تروریستی است. اینکه وزیر دفاع آمریکا، وزیر جنگ آمریکا، به این اقدام افتخار می‌کند، در واقع اعتراف به ارتکاب یک جنایت جنگی علیه کشتی‌های تجاری است. مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، یعنی جنگ اقتصادی و تحریم دریایی علیه ایران، این امر به منزله تداوم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران خواهد بود و هم از حیث حقوقی و هم از حیث عملیاتی، ایران را مجاز می‌کند برای دفاع از خودش تدابیر لازم را اتخاذ کند. بنابراین، اقدامات ایران کاملاً دفاعی است و در برابر تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

روایت آمریکا درباره حمله به ناوهایش مطلقاً نادرست است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «آمریکا اعلام کرده است که ایران به دو ناو آمریکایی موشک شلیک کرده و حمله به نفتکش‌های ایرانی در پاسخ به آن بوده است. آیا تهران این روایت را تأیید می‌کند؟ همچنین وزیر جنگ آمریکا ایران را تهدید کرده است که در صورت حمله به ناو‌های آمریکایی، نفتکش‌های ایرانی بیشتری را هدف قرار خواهد داد. پاسخ ایران چیست؟» گفت» برای کشوری که خودش را بزرگ‌ترین ابرقدرت تاریخ لقب داده است، اینکه متوسل به چنین تهدید‌هایی شود و برای حمله به کشتی‌های تجاری در تلافی آن چیزی که خودشان اعتراف کرده‌اند، یعنی حمله ایران به ناو نظامی‌شان، اقدام کند، واقعاً هیچ افتخاری ندارد.

وی ادامه داد: اینکه چنین قدرتی برای فشار وارد کردن بر جمهوری اسلامی ایران متوسل به حمله به غیرنظامیان و کشتار کودکان در جشن عروسی شود، هیچ افتخاری ندارد. روایت آنها مطلقاً نادرست است. جمهوری اسلامی ایران در موضع دفاع از خودش قرار دارد؛ به دلیل ادامه محاصره دریایی و تداوم جنگ اقتصادی. در این شرایط، اقدامی که ایران انجام داد و ضربات دفاعی را علیه پایگاه‌های نظامی آمریکایی‌ها و یا ناو نظامی آنها وارد کرد، قطعاً در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع است؛ حقی که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیز به‌خوبی متبلور شده و به رسمیت شناخته شده است.

آمریکا همه تعهدات خود در تفاهمنامه را نقض کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «گزارش‌ها درباره گمانه زنی برخی رسانه‌ها درباره تلاش کاخ سفید برای شکل دادن به توافق جدید با ایران درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای» گفت: موضع ما روشن است. در رابطه با مباحث مرتبط با امنیت منطقه و تنگه هرمز، آمریکا ناامنی را بر منطقه تحمیل کرده و خود این کشور باید برای رفع آن اقدام کند. این امر از طریق توقف همه اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی امکان‌پذیر است.

بقائی افزود: موضع ما از ابتدای ورود به روند دیپلماتیک روشن بوده است. زمانی که در ۲۸ خردادماه به تفاهم رسیدیم، خیلی سریع و شفاف آنچه را مدنظر داشتیم در آن یادداشت تفاهم درج کردیم. مشکل از طرف آمریکایی است که تنها ۲۲ یا ۲۳ روز پس از امضای تفاهم، همه تعهدات خود را نقض کرد. بنابراین، اگر بخواهیم از همان اصطلاح مرسوم دیپلماتیک استفاده کنیم، مدت‌هاست که توپ در زمین آمریکاست؛ چرا که آنها هم آغازکننده تجاوز نظامی بودند و هم نقض تفاهمی را که خودشان امضا کرده بودند، آغاز کردند.

با توجه به اقدامات آمریکا نمی‌توان از امن شدن تنگه هرمز صحبت کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «آیا جمهوری اسلامی ایران واقعاً قصد دارد مانع تردد کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز شود یا هدف تهران صرفاً اعمال فشار بر ایالات متحده آمریکا است؟» گفت: ناامن شدن تنگه هرمز نتیجه قهری اقدامات آمریکاست. مگر پیش از ۹ اسفند و قبل از شروع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز دچار مشکلی بود؟ اینکه روایت وارونه‌ای تولید می‌کنند و ایران را به عنوان عامل مشکل در ایمنی و امنیت تنگه هرمز معرفی می‌کنند، یک دروغ آشکار است.

بقائی افزود: تنگه هرمز به دلیل اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و همچنین به دلیل سوءاستفاده از قلمرو کشور‌های واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس، دچار مشکل شد و مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، اساساً نمی‌توان از امن شدن تنگه هرمز صحبت کرد. مشکل از اقدامات ایران نیست؛ مشکل از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که کماکان ادامه دارد؛ به شکل محاصره دریایی، به شکل جنگ اقتصادی و به شکل تعرض به شناور‌های تجاری ایران.

نقض حاکمیت کشورها؛ رویه ثابت واشنگتن در عرصه بین‌المللی

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «اظهارات جنجالی اخیر رئیس‌جمهور آمریکا» گفت: این یک مسئله بین‌المللی است و همه دنیا با چنین وضعیت نامتعارفی روبه‌رو هستند. اینکه هیئت حاکمه یک کشور به هیچ‌یک از اصول و مبانی بین‌المللی، به‌ویژه اصل حاکمیت دولت‌ها و احترام به مرز‌های جغرافیایی، پایبند نباشد، پدیده‌ای جدید در عرصه بین‌المللی است.

وی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد برخی رفتار‌هایی که از طرف آمریکایی شاهد هستیم و متأسفانه در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی نیز به‌سادگی از کنار آنها عبور می‌شود، در واقع بخشی از عادت و طبیعت هیئت حاکمه فعلی آمریکا است؛ آنها تلاش می‌کنند از این طریق به‌طور مستمر خود را در سطح رسانه‌ها مطرح نگه دارند. این رفتار‌ها بخشی از جنگ و نزاع شناختی است که طرف آمریکایی برای کل دنیا ایجاد کرده است.

هر انسان عاقلی از نام‌گذاریِ یک تجاوز نظامی، شرم می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «گزارش‌ها حاکی از این است که پنتاگون به پرسنل نظامی خود دستور داده است از عنوان «عملیات خشم نظامی» دلیل این امر از دیدگاه وزارت خارجه چه بوده است؟» گفت: این عملیاتی بود که از ابتدا در مطبوعات خود آمریکا نام آن را «Operation Epstein theory» گذاشتند و بعد از مدتی نیز به «Operation Epic Failure» تبدیل شد.

وی ادامه داد: یک دلیل حتماً این است که آنچه مشهود است، این است که این اقدام تجاوزکارانه در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند، منتها باعث بی‌اعتباری بیش از پیش آمریکا شد؛ از جهت نقض فاحش حقوق بشردوستانه و نقض فاحش حقوق بین‌الملل. قطعاً هر آمریکایی سلیم‌العقلی دیگر از استفاده از این عبارات برای یک جنگ غیرقانونی و تجاوز نظامی شرم می‌کند.

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