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پشت پرده شایعه رفع فیلتر اینستاگرام چیست؟

کد خبر: ۱۳۹۳۲۶۵
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176 بازدید
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اینستاگرام



به گزارش تابناک؛  روز گذشته اتاق فکر حامیان قطع اینترنت و تداوم فیلترینگ، شایعه گسترده تصمیم «رفع فیلتر اینستاگرام» توسط ستاد ویژه فضای مجازی دولت را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که بلافاصله با تکذیب عباس پازکی معاون ارتباطات دفتر معاون اول روبرو شد.

 بررسی ها نشان میدهد هدف از انتشار گسترده این شایعه توسط محافل خاص، جلب حمایت اعضا و فضاسازی برای تثبیت موقعیت متزلزل آقامیری دبیر فعلی شورای‌عالی فضای مجازی است.

حضور آقامیری در راس مرکز ملی فضای مجازی و دبیری شورای عالی فضای مجازی، دولت را با انتقادات گسترده‌ نخبگان و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و فعالان فرهنگی روبرو کرده است.

 کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری، ۴ عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی پیشتر از رئیس جمهور پزشکیان بابت تاسیس ستاد ویژه شکایت کرده بوند که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای نهایی، آن را رد کرد.

منبع: آوش

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رفع فیلتر اینستاگرام فیلترینگ فضای مجازی آقامیری شورای عالی فضای مجازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
2
0
پاسخ
مگه اینستاگرام فیلتره ؟؟؟؟؟؟؟
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