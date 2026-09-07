پشت پرده شایعه رفع فیلتر اینستاگرام چیست؟





به گزارش تابناک؛ روز گذشته اتاق فکر حامیان قطع اینترنت و تداوم فیلترینگ، شایعه گسترده تصمیم «رفع فیلتر اینستاگرام» توسط ستاد ویژه فضای مجازی دولت را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که بلافاصله با تکذیب عباس پازکی معاون ارتباطات دفتر معاون اول روبرو شد.



بررسی ها نشان میدهد هدف از انتشار گسترده این شایعه توسط محافل خاص، جلب حمایت اعضا و فضاسازی برای تثبیت موقعیت متزلزل آقامیری دبیر فعلی شورای‌عالی فضای مجازی است.



حضور آقامیری در راس مرکز ملی فضای مجازی و دبیری شورای عالی فضای مجازی، دولت را با انتقادات گسترده‌ نخبگان و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و فعالان فرهنگی روبرو کرده است.



کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری، ۴ عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی پیشتر از رئیس جمهور پزشکیان بابت تاسیس ستاد ویژه شکایت کرده بوند که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای نهایی، آن را رد کرد.

منبع: آوش