امروز ۱۰ صیاد مفقود شده هرمزگانی، عصر امروز با پرواز دبی ـ بندرعباس به میهن بازمی گردند.

به گزارش تابناک؛ مسئول دفتر وزارت امورخارجه در هرمزگان گفت: این صیادان اهل شهرستان بندرلنگه، اواخر مرداد با ورود به آب‌های کشور امارات دستگیر شده بودند.



محمد سلیمانی افزود: با اعلام مفقودی آنان در خلیج فارس دوم شهریور، روند پیگیری و بازگرداندن آنان به کشور صورت گرفت و بعد از ظهر امروز به میهن باز می‌گردند.

وی گفت: مفقودی سه صیاد دیگر هم به دفتر امور خارجه هرمزگان اعلام شده است که پیگیری‌ها برای اطلاع از سرنوشت آنان همچنان ادامه دارد.

منبع: فارس