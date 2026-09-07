صیادان مفقود شده هرمزگانی به خانه میآیند
امروز ۱۰ صیاد مفقود شده هرمزگانی، عصر امروز با پرواز دبی ـ بندرعباس به میهن بازمی گردند.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۶۴| |
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به گزارش تابناک؛ مسئول دفتر وزارت امورخارجه در هرمزگان گفت: این صیادان اهل شهرستان بندرلنگه، اواخر مرداد با ورود به آبهای کشور امارات دستگیر شده بودند.
محمد سلیمانی افزود: با اعلام مفقودی آنان در خلیج فارس دوم شهریور، روند پیگیری و بازگرداندن آنان به کشور صورت گرفت و بعد از ظهر امروز به میهن باز میگردند.
وی گفت: مفقودی سه صیاد دیگر هم به دفتر امور خارجه هرمزگان اعلام شده است که پیگیریها برای اطلاع از سرنوشت آنان همچنان ادامه دارد.
منبع: فارس
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