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صیادان مفقود شده هرمزگانی به خانه می‌آیند

امروز ۱۰ صیاد مفقود شده هرمزگانی، عصر امروز با پرواز دبی ـ بندرعباس به میهن بازمی گردند.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۶۴
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صیادان

به گزارش تابناک؛ مسئول دفتر وزارت امورخارجه در هرمزگان گفت: این صیادان اهل شهرستان بندرلنگه، اواخر مرداد با ورود به آب‌های کشور امارات دستگیر شده بودند.


محمد سلیمانی افزود: با اعلام مفقودی آنان در خلیج فارس دوم شهریور، روند پیگیری و بازگرداندن آنان به کشور صورت گرفت و بعد از ظهر امروز به میهن باز می‌گردند.
وی گفت: مفقودی سه صیاد دیگر هم به دفتر امور خارجه هرمزگان اعلام شده است که پیگیری‌ها برای اطلاع از سرنوشت آنان همچنان ادامه دارد.

منبع: فارس

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