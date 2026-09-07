رازی که یونیفرم جدید ترامپ فاش کرد!
پست جدید تروث سوشال ترامپ که یک یونیفرم برای نیرو فضایی آمریکا نشان میدهد. جالب است که این یونیفرم شباهت بسیار زیادی به یونیفرم نیرویها امپراتوری (نیروهای پلید) در فیلمهای جنگ ستارگان دارد!
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۴| |
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به گزارش تابناک، رونماییِ ترامپ از لباس فرم نیروی فضایی آمریکا در «تروث سوشال»، خیلی زود به سوژه بحث و طنز تبدیل شد، چون طراحی این یونیفرم شباهت خیرهکنندهای به ظاهرِ نیروهای «امپراتوری» در فیلم «جنگ ستارگان» دارد. این همنشینی ناخواسته میان واقعیت نظامی و شمایل سینمایی «نیروهای پلید»، باعث شده تا بسیاری این طراحی را نه یک نماد دفاعی مدرن، بلکه بازسازی بصری همان ارتش تخیلی شرور بدانند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
شبیه لباس افسرهای ss بدون جیب
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
ترامپ در دنیای فیلم های هالیودی غرق شده و همه مسائل دنیا رو هالیودی می بینه . باورش شده که دنیا در دستان امریکاست .
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