رازی که یونیفرم جدید ترامپ فاش کرد!

به گزارش تابناک، رونماییِ ترامپ از لباس فرم نیروی فضایی آمریکا در «تروث سوشال»، خیلی زود به سوژه بحث و طنز تبدیل شد، چون طراحی این یونیفرم شباهت خیره‌کننده‌ای به ظاهرِ نیروهای «امپراتوری» در فیلم «جنگ ستارگان» دارد. این هم‌نشینی ناخواسته میان واقعیت نظامی و شمایل سینمایی «نیروهای پلید»، باعث شده تا بسیاری این طراحی را نه یک نماد دفاعی مدرن، بلکه بازسازی بصری همان ارتش تخیلی شرور بدانند.