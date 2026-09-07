En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

رازی که یونیفرم جدید ترامپ فاش کرد!

پست جدید تروث سوشال ترامپ که یک یونیفرم برای نیرو فضایی آمریکا نشان می‌دهد. جالب است که این یونیفرم شباهت بسیار زیادی به یونیفرم نیروی‌ها امپراتوری (نیرو‌های پلید) در فیلم‌های جنگ ستارگان دارد!
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۴
| |
4133 بازدید
|
۵
ترامپ

به گزارش تابناک، رونماییِ ترامپ از لباس فرم نیروی فضایی آمریکا در «تروث سوشال»، خیلی زود به سوژه بحث و طنز تبدیل شد، چون طراحی این یونیفرم شباهت خیره‌کننده‌ای به ظاهرِ نیروهای «امپراتوری» در فیلم «جنگ ستارگان» دارد. این هم‌نشینی ناخواسته میان واقعیت نظامی و شمایل سینمایی «نیروهای پلید»، باعث شده تا بسیاری این طراحی را نه یک نماد دفاعی مدرن، بلکه بازسازی بصری همان ارتش تخیلی شرور بدانند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یونیفرم ترامپ جنگ ستارگان نیروهای پلید نماد دفاعی مدرن ارتش آمریکا
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استتار پیکسلی لباس ارتش آمریکا،یک اشتباه میلیارد دلاری عجیب
بازیگر سیاهپوست «جنگ ستارگان» غوغا به پا کرد
عکس: شیرین‌کاری جدید کاخ سفید با ترامپ!
رسوایی ناو لینکلن؛ زنگ خطر برای ملوانان آمریکایی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
3
6
پاسخ
شبیه لباس افسرهای ss بدون جیب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
ترامپ دچار زوال عقل شده و چه جامعه بدبختی آمریکا که این حیوون نفهم رییس جمهورشونه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
4
11
پاسخ
ترامپ در دنیای فیلم های هالیودی غرق شده و همه مسائل دنیا رو هالیودی می بینه . باورش شده که دنیا در دستان امریکاست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
4
8
پاسخ
داده هوش مصنوعی شما چه بیکارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
5
4
پاسخ
شبیه لباس سوزن بان قطار ریلی آلمان است !
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۱ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۰۲ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۹ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۳ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qRq
tabnak.ir/005qRq