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عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا در گفت‌و‌گو با تابناک:

پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برود چین و روسیه وتو می‌کنند/ احتمال تعویق رأی گیری درباره قطعنامه ضد ایرانی

پروفسور «پل پیلار» معتقد است پیش از برگزاری رأی گیری درباره قطعنامه ضد ایرانی، ممکن است ایران گامی به سمت همکاری با آژانس بردارد که از سوی اکثر اعضا به عنوان دلیل کافی برای به تعویق انداختن رأی گیری در حین ادامه مذاکرات تلقی شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۲
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1196 بازدید
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پل پیلار

به گزارش تابناک، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ شروع می‌شود.

آمریکا و تروئیکای اروپایی در تلاش‌اند حمایت سایر اعضای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای تصویب قطعنامه‌ای ضد ایرانی جلب کنند؛ قطعنامه‌ای که در صورت تصویب برای نخستین بار طی ۲۰ سال، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد.

متن پیش نویس قطعنامه که به صورت اختصاصی در اختیار تابناک قرار گرفته از طریق این لینک قابل دسترسی است.

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور «پل پیلار» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

«پل پیلار» یکی از سردبیران نشریه نشنال اینترست و عضو ارشد مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه جورج تاون و نیز مرکز سیاست‌های امنیتی ژنو است. وی در سال ۲۰۰۵ پس از ۲۸ سال فعالیت در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از سازمان اطلاعات مرکزی (DCI) بازنشسته شد و پس از آن به عنوان استاد مهمان در برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون حضور یافت. مناصب ارشد دولتی پیلار، شامل افسر اطلاعات ملی خاورنزدیک و آسیای جنوبی، رئیس واحد‌های تحلیلی در CIA در حوزه‌های خاورنزدیک، خلیج فارس و آسیای جنوبی، معاون رئیس مرکز ضد تروریستی DCI و دستیار اجرایی مدیر اطلاعات مرکزی بوده است. پروفسور پیلار همچنین در شورای اطلاعات ملی به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه تحلیلی آن فعالیت می‌کرد. وی کهنه‌سرباز جنگ ویتنام و افسر بازنشسته ارتش ایالات متحده نیز هست.

*ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش هستند تا در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از امروز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ شروع می‌شود، قطعنامه‌ای علیه ایران به تصویب برسانند که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. به نظر شما، این قطعنامه تصویب خواهد شد؟

این قطعنامه احتمالاً تصویب خواهد شد. در شورای حکام حق وتو وجود ندارد و بیشتر اعضا تمایل دارند از موضعگیری گروه سه کشور اروپایی یا ایالات متحده پیروی کنند.

با این حال، ممکن است پیش از برگزاری رأی گیری، ایران گامی به سمت همکاری با آژانس بردارد که از سوی اکثر اعضا به عنوان دلیل کافی برای به تعویق انداختن رأی گیری در حین ادامه مذاکرات تلقی شود.

*اگر به دنبال این قطعنامه، برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر به شورای امنیت ارجاع داده شود، احتمال وتوی قطعنامه جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران توسط چین و روسیه چقدر است؟

روسیه و چین احتمالاً هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت در این خصوص را وتو خواهند کرد. هر دو کشور در پی جنگ‌های ایران و اوکراین، روابط نزدیکتری با تهران پیدا کرده‌اند.

*با توجه به اینکه کشور‌های غربی سازوکار بازگردانی تحریم‌ها (اسنپ بک) را علیه ایران فعال کرده‌اند و قطعنامه ۲۲۳۱ از دیدگاه آنها عملاً بی اعتبار شده است - یعنی بازگشت به قطعنامه‌های تنبیهی پیشین علیه برنامه هسته‌ای ایران - هدف از اقدام جدید ایالات متحده و گروه سه کشور اروپایی چیست؟

برای دولت ترامپ، هر اقدامی که ایران را تحت فشار قرار دهد، خجالت زده کند یا برای آن دردسر ایجاد نماید، حتی اگر صرفاً نمادین باشد، ارزش انجام دادن دارد.

گروه سه کشور اروپایی نیز از منظر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به طور جدی نگران آنچه آژانس از عدم پایبندی ایران در زمینه بازرسی‌ها و دسترسی به تأسیسات هسته‌ای گزارش داده، هستند.

آنها احتمالاً معتقدند که این قطعنامه - یا تهدید به آن - حداقل شانسی دارد که تهران را به فراهم کردن دسترسی بیشتر برای بازرسان آژانس ترغیب کند.

*با توجه به امکان وتوی چنین قطعنامه‌ای توسط روسیه یا چین، منطق ارجاع چنین قطعنامه‌ای به شورای امنیت چیست؟

شورای حکام پیشتر در ژوئن سال گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ایران را ناقض تعهدات خود در زمینه نظارت، بازرسی و دسترسی اعلام نمود.

با توجه به عدم پیشرفت در این مسئله در فاصله زمانی پس از آن، ارجاع به شورای امنیت گام منطقی بعدی خواهد بود. حامیان این قطعنامه، حتی اگر شانس چندانی برای اعمال اقدامات تنبیهی جدید از سوی شورای امنیت نبینند، با این کار نگرانی‌های خود را اعلام می‌کنند.

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برچسب ها
پل پیلار آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ضد ایرانی تروئیکای اروپایی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
3
10
پاسخ
اینقدر به امید روسیه و چین نباشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
6
پاسخ
شک نکنید روسیه و چین هم تایید میکنند یا حداکثر ممتنع میدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
0
پاسخ
با توجه به دیدار پوتین و ویتکاف به احتمال بسیار قوی روسیه و چین رای ممتنع خواهند داد..وتو نخواهدبود.
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