برچسب دیوانگی استیوهانکه بر پیشانی ترامپ
استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی: کارنامه ترامپ در قبال ایران مساوی است با تلاشهای پیدرپی و ناموفق برای تشدید تنش.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۱| |
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به گزارش تابناک؛ استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی درباره جنگ ایران و آمریکا و سیاست هایی که کاخ سفید در پیش گرفته است نوشت: کارنامه ترامپ در قبال ایران مساوی است با تلاشهای پیدرپی و ناموفق برای تشدید تنش. جنگطلبی ترامپ من را یاد جملهای میاندازد که به آلبرت اینشتین نسبت داده میشود: دیوانگی یعنی یک کار را بارها و بارها تکرار کنی و انتظار نتیجهای متفاوت داشته باشی.
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