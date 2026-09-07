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برچسب دیوانگی استیوهانکه بر پیشانی ترامپ

استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی: کارنامه ترامپ در قبال ایران مساوی است با تلاش‌های پی‌درپی و ناموفق برای تشدید تنش.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۱
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1373 بازدید
استیو هانکه

به گزارش تابناک؛ استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی درباره جنگ ایران و آمریکا و سیاست هایی که کاخ سفید در پیش گرفته است نوشت: کارنامه ترامپ در قبال ایران مساوی‌ است با تلاش‌های پی‌درپی و ناموفق برای تشدید تنش. جنگ‌طلبی ترامپ من را یاد جمله‌ای می‌اندازد که به آلبرت اینشتین نسبت داده می‌شود: دیوانگی یعنی یک کار را بارها و بارها تکرار کنی و انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشی.

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استیو هانکه اقتصاددان آمریکایی جنگ ایران و آمریکا کاخ سفید جنگ طلبی ایران و آمریکا
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