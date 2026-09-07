برچسب دیوانگی استیوهانکه بر پیشانی ترامپ

استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی: کارنامه ترامپ در قبال ایران مساوی است با تلاش‌های پی‌درپی و ناموفق برای تشدید تنش.

به گزارش تابناک؛ استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی درباره جنگ ایران و آمریکا و سیاست هایی که کاخ سفید در پیش گرفته است نوشت: کارنامه ترامپ در قبال ایران مساوی‌ است با تلاش‌های پی‌درپی و ناموفق برای تشدید تنش. جنگ‌طلبی ترامپ من را یاد جمله‌ای می‌اندازد که به آلبرت اینشتین نسبت داده می‌شود: دیوانگی یعنی یک کار را بارها و بارها تکرار کنی و انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشی.