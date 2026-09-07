قیمت جهانی نفت اعلام شد

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه روند افزایشی هفته گذشته را ادامه داد؛ چراکه تداوم تنش‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز را افزایش داد.

قیمت هر بشکه نفت خام «برنت» تا ساعت ۵:۱۲ (به وقت گرینویچ) با ۷۹ سنت معادل ۰.۸۲ درصد افزایش به ۹۷ دلار و ۷ سنت رسید. نفت خام «وست‌تگزاس اینترمدیت» آمریکا نیز با ۸۰ سنت معادل ۰.۸۷ درصد افزایش، ۹۲ دلار و ۲۸ سنت معامله شد.

برنت در معاملات هفته گذشته ۷.۸ درصد افزایش یافت و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت نیز نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرد. این افزایش پس از ازسرگیری حملات آمریکا و ایران و کاهش جریان انتقال نفت از تنگه هرمز رخ داد؛ تنگه‌ای که پیشتر محل عبور حدود یک‌پنجم عرضه نفت جهان بود.

داده‌های شرکت تحلیلی «کپلر» نشان می‌دهد که طی ۱۰ روز گذشته به‌طور میانگین روزانه تنها ۱۰ کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که پایین‌ترین میزان از ماه مه (اردیبهشت/خرداد) تاکنون محسوب می‌شود.

پریانکا ساچدوا، رئیس بخش تحلیل بازار در شرکت «فیلیپ نُوا»، گفت: اگر تردد نفتکش‌ها به‌طور محسوسی کاهش یابد، بازار ممکن است یک شوک بسیار بزرگ‌تر در عرضه را در قیمت‌ها لحاظ کند و نشانه‌هایی از وقوع این وضعیت در حال حاضر دیده می‌شود.

در همین حال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، موسوم به «اوپک‌پلاس»، در نشست روز یکشنبه سیاست تولید نفت خود برای ماه اکتبر (مهر/آبان) را بدون تغییر حفظ کرد. این گروه اعلام کرد که پیش از تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی تولید، باید درباره سهمیه‌های جدید به توافق برسد.

منبع: ایرنا