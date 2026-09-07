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اولویت تزریق واکسن آنفلونزا با چه کسانی است؟

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی در تزریق واکسن، تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های زمانی و توزیع، اولویت دریافت واکسن با گروه‌هایی است که بیشترین نیاز را دارند؛ این گروه‌ها شامل زنان باردار، کودکان و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۴۵
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865 بازدید
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واکسن

به گزارش تابناک؛ محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه روند تامین واکسن آنفلوآنزا در سال جاری با چالش‌هایی فراتر از مرز‌های کشور مواجه بوده، بیان کرد: برخی از شرکت‌های بزرگ دارویی جهان که تولیدکننده اصلی واکسن آنفلوآنزا هستند، علیرغم برنامه‌ریزی‌های قبلی، با تأخیر در تولید مواجه شده‌اند. این وضعیت، مشابه چالش‌هایی است که در سایر حوزه‌های دارویی نیز شاهدیم و تأثیر خود را بر زنجیره تأمین واکسن در کشور گذاشته است.

او با تأکید بر اینکه تمام تلاش سازمان غذا و دارو بر این است که واکسن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن در دسترس عموم قرار گیرد، عنوان کرد: از اواخر شهریور یا اوایل مهرماه، با برنامه‌ریزی که برای واردات حدود یک میلیون دوز واکسن از کشور‌های چین و روسیه انجام شده، توزیع واکسن آنفلوآنزا در کشور آغاز شود.

اولویت‌بندی در توزیع؛ تمرکز بر گروه‌های پرخطر

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی در تزریق واکسن، تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های زمانی و توزیع، اولویت دریافت واکسن با گروه‌هایی است که بیشترین نیاز را دارند؛ این گروه‌ها شامل زنان باردار، کودکان و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند.

هاشمی همچنین به شهروندان توصیه کرد که افراد سالم و جوان، در صف اول تزریق نباشند و این امکان را برای گروه‌های پرخطر و آسیب‌پذیر باقی بگذارند.

مقابله با ذهنیت کالای خارجی بهتر است

هاشمی با اشاره به اینکه چرا امسال تولید واکسن در داخل کشور صورت نگرفته، به یک نقیصه فرهنگی و رفتاری در جامعه اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته، با حمایت‌های مادی و معنوی دولت، ما موفق شدیم به تراز جهانی در تولید واکسن آنفلوآنزا دست پیدا کنیم و حتی سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار دوز واکسن تولید داخل وارد بازار شد.

او با بیان این نکته که این موفقیت با چالش‌های پذیرش اجتماعی مواجه شده، ادامه داد: از دیرباز این ذهنیت در بخشی از جامعه ایجاد شده که کالای خارجی بهتر است؛ عدم استقبال مردم از واکسن تولید داخل باعث شد که واکسن‌ها به فروش نرسند. از آنجا که واکسن آنفلوآنزا دارای تاریخ انقضا و محدودیت زمانی مشخصی است، روی دست ماندن تولیدات، صرفه اقتصادی را برای شرکت‌های تولیدکننده از بین برد و همین موضوع باعث شد که تولید داخلی در سال جاری متوقف شود.

خود مراقبتی و لزوم اصلاح فرهنگ مصرف دارو

سخنگوی سازمان غذا و دارو با دعوت از رسانه‌ها برای کمک به فرهنگ‌سازی، بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه نسبت به درمان‌های دارویی تأکید کرد و گفت: ما باید این نگاه را در جامعه نهادینه کنیم که لزوما هر سرماخوردگی ساده نیاز به درمان‌های عجیب‌وغریب و مصرف بی‌رویه دارو ندارد. در بسیاری از موارد، خودمراقبتی و استراحت کافی می‌تواند بیماری را با صرف کمترین زمان و هزینه به سرانجام برساند.

منبع: همشهری آنلاین

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واکسن آنفولانزا اولویت تزریق واکسن دارو زنان باردار کودکان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
1
پاسخ
اولویت تزریق واکسن آنفلونزا با چه کسانی است؟
الان با این وضع واردات واکسن تیتر درست
اولویت برای زنده ماندن با تزریق واکسن آنفلونزا با چه کسانی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
دست به صادرات تون که خوبه
اگر واقعا جنس ایرانی مثل خودرو و لوازم خانه و دارو کیفیت داره به خارج صادر کنید در عوض بجای دارو چینی و روسی دارو اروپایی و کانادایی وارد کنید
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