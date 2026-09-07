مرد سرایدار گفت: مالباخته را از مدت‌ها قبل می‌شناختم و گاهی وقت‌ها برای نظافت و انجام کارهایش به خانه‌اش می‌رفتم. در این مدت آنقدر به من اعتماد کرده بود که یکی، دو بار کلید خانه‌اش را داد و خواست که آنجا را نظافت کنم. همان موقع بود که وسوسه شدم و از روی آن، کلید یدکی تهیه کردم.

به گزارش تابناک؛ رسیدگی به این پرونده از خردادماه ۱۴۰۱ و با گزارش ناپدید شدن مردی در باقرشهر تهران آغاز شد. این مرد برای قرار با یک کارخانه‌دار از خانه بیرون رفت و دیگر به خانه بازنگشت. در ادامه جسد او در حالی که خفه شده بود، پیدا شد. مرد کارخانه‌دار (یاسر) در تحقیقات مدعی شد ۳ کارگر افغانش مرتکب قتل شده و بعد از کشور فرار کرده‌اند.

با گذشت ۴ سال از ماجرا، پرونده در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و یاسر با رد اتهامش گفت: اواسط خردادماه در مغازه بودم که کارگران کارخانه تماس گرفتند و گفتند امیر (مقتول) در حالی که مست است به کارخانه آمده و فحاشی می‌کند. گفتم او همشهری ماست. کارش نداشته باشید. من و امیر با هم حساب و کتاب داشتیم و از هم بار می‌گرفتیم و به هم بار می‌دادیم.

وی ادامه داد: امیر چند بار تماس گرفت و خواست حساب و کتاب کنیم که همراه هم به کارخانه رفتیم. به او گفتم مقابل در بماند. می‌دانستم با کارگران افغان کارخانه مشکل داشت. وارد کارخانه شدم و در حال صحبت با تلفن بودم که متوجه صدای امیر شدم که با کارگر‌ها درگیر شده بود.

متهم اظهار کرد: وقتی به محوطه آمدم، ۳ کارگر افغانم او را با طناب خفه کرده و روی سینه‌اش نشسته بودند. ترسیدم که به من و پسر کوچکم هم حمله کنند. به همین خاطر با آنها همکاری کردم تا جسد را از کارگاه بیرون ببریم. بعد از آن تلفن همراه‌شان خاموش شد و فرار کردند. فردای آن روز موتور امیر را جابه‌جا کردم و ۲ روز بعد به آگاهی رفتم و ۲ سال بازداشت بودم.

یاسر در پاسخ به سوال رئیس دادگاه که پرسید کارگر‌ها کجا رفتند، گفت: رفتند از اردوگاه نامه گرفتند و از سمت مشهد از کشور خارج شدند.

رئیس دادگاه پرسید: چطور بدون نام و نشان مال و اموالت را دست کارگر‌ها سپردی؟

یاسر گفت: پسرعموی آنها هنوز در باقرشهر است. دوربین‌های همسایه‌ها را بررسی کنید. احتمالا خروج آنها را ثبت کرده باشند.

در ادامه، وکیل متهم هم گفت: براساس صورتجلسه‌ای که در پرونده است، در آگاهی تماس تصویری با یکی از کارگر‌ها گرفته شده و او اعلام کرده ایمان مرتکب قتل شده و موکلم نقشی در ماجرا نداشته است. کارگر‌ها غیرقانونی وارد ایران شده و از طریق اردوگاه خارج شده‌اند.

پس از دفاعیات متهم و وکیلش، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

منبع: همشهری آنلاین