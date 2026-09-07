عکس: حمامالعلیل
در جنوب موصل، جایی میان جادههای خاکی و روستاهای پراکنده، چشمههای گوگردی حمامالعلیل از دل زمین میجوشند و به این شهر کوچک چهرهای متفاوت بخشیدهاند. حمامالعلیل، در ۳۰ کیلومتری موصل، محلی است که طبیعت، باورهای درمانی و زندگی روزمره مردم در کنار هم جریان دارد؛ جایی که چشمههای گوگردی، گردشگران و اهالی منطقه را به سوی خود میکشانند.
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برچسبها:حمام العلیل عکس عکس مستند عراق عکاسی حمام حمام گوگرد
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