عکس: حمام‌العلیل

در جنوب موصل، جایی میان جاده‌های خاکی و روستا‌های پراکنده، چشمه‌های گوگردی حمام‌العلیل از دل زمین می‌جوشند و به این شهر کوچک چهره‌ای متفاوت بخشیده‌اند. حمام‌العلیل، در ۳۰ کیلومتری موصل، محلی است که طبیعت، باور‌های درمانی و زندگی روزمره مردم در کنار هم جریان دارد؛ جایی که چشمه‌های گوگردی، گردشگران و اهالی منطقه را به سوی خود می‌کشانند.