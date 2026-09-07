حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی پیرامون شهرک کفررمان و جبل الرفیع و تپه الدبشه را با توپخانه آماج گرفت.

به گزارش تابناک؛ منابع خبری از حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان و صدور هشدار تخلیه برای یک ساختمان در نبطیه خبر دادند.همچنین منابع خبری گزارش دادند که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو امدادی در شهرک کفررمان در استان نبطیه در جنوب لبنان، دو نفر به شهادت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شده است.

منابع خبری گزارش دادند ارتش اسرائیل در حال انجام حملاتی به منطقه نبطیه در جنوب لبنان است.

جنگنده‌های اسرائیلی در موجی از حملات، منطقه نبطیه و اطراف آن را هدف قرار داده‌اند. بر اساس این گزارش، شهرک‌های کفرمان و نبطیه الفوقا نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.

همزمان سخنگوی ارتش این رژیم از صدور دستور تخلیه فوری برای یک ساختمان و ساختمانهای مجاور آن در دیر الزهرانی در نبطیه خبر داده است.

دقایقی بعد خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان گزارش داد این ساختمان که از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل تهدید به حمله شده بود، مورد هدف واقع شده است.

منابع لبنانی دقایقی بعد اعلام کردند که ساختمان مورد تهدید در دیر الزهرانی هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.در پی این تهدید و حمله، جاده دیر الزهرانی شاهد حرکت گسترده ساکنان و موج آوارگی از این منطقه بود.

المیادین همچنین گزارش داد، تیم‌های امدادی ۱۰ مجروح را از ساختمان خارج کرده‌اند و عملیات جستجو برای یافتن سایر افراد ادامه دارد.

حمله رژیم صهیونیستی به خودروی امدادگران در جنوب لبنان؛ دو نفر به شهادت رسیدند

همچنین منابع خبری گزارش دادند که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو امدادی در شهرک کفررمان در استان نبطیه در جنوب لبنان، دو نفر به شهادت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شده است.

خودروی هدف قرار گرفته شده حامل امدادگران بوده است.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز شهرک نبطیه الفوقا و عربصالیم را بمباران کرده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی هم اطراف شهرک کفررمان و جبل الرفیع و تپه الدبشه را با توپخانه هدف قرار داده است.

نظامیان اشغالگر نیز در شهرک زوطرشرقی در جنوب لبنان اقدام به انجام یک انفجار شدید کرده‌اند.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کرد که ساختمانی را در منطقه دیر الزهرانی در جنوب لبنان هدف قرار خواهد داد.

منبع: عصرایران