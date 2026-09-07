En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی/ مدیر کل موظف به گزارش به شورای امنیت شد

پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌خواهد گزارش‌دهی در مورد تلاش‌های آژانس برای اجرای موافقتنامه پادمان با ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۲۱
| |
1287 بازدید
آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش تابناک، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ شروع می‌شود.

آمریکا و تروئیکای اروپایی در تلاش‌اند حمایت سایر اعضای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای تصویب قطعنامه‌ای ضد ایرانی جلب کنند؛ قطعنامه‌ای که در صورت تصویب برای نخستین بار طی ۲۰ سال، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد.

متن این پیش نویس قطعنامه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار تابناک قرار گرفته به شرح زیر است:

اجرای موافقتنامه پادمان ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه برای بررسی توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

۷ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶

شورای حکام،

(الف) با تمجید از تلاش‌های مستمر حرفه‌ای، مستقل و بی‌طرفانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دبیرخانه، در اجرای موافقتنامه پادمان مرتبط با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) ایران، تحت شماره INFCIRC/۲۱۴ («موافقتنامه پادمان»)، به منظور حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده در ایران، و انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی به شرحی که در قطعنامه‌های مرتبط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) الزام شده است،

(ب) با تأکید بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستی‌آزمایی پایبندی به تعهدات پادمانی و در ارائه گزارش‌های فنی عینی به شورا و، در صورت اقتضا، به طور موازی به شورای امنیت،

(پ) با یادآوری قطعنامه‌های مصوب شورا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸ و در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۴۰، در خصوص عدم پایبندی ایران به تعهدات خود طبق موافقتنامه پادمان با آژانس در چارچوب بند XII. ج اساسنامه آژانس، و تأیید مجدد یافته‌های شورای مندرج در آن قطعنامه‌ها،

(ت) با احراز نگرانی شدید از گزارش مدیرکل مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۵۰ که مستندکننده عدم پایبندی مستمر ایران به تعهدات خود است،

(ث) با ابراز حمایت مستمر از راه‌حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران، و با فراخواندن ایران به مشارکت جدی و بدون پیش‌شرط در گفت‌و‌گو‌هایی با هدف ایجاد اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران،

۱. بار دیگر از ایران می‌خواهد که هرچه سریع‌تر عدم پایبندی خود به موافقتنامه پادمان را با انجام تمامی اقداماتی که از سوی آژانس و شورا ضروری تشخیص داده می‌شود، جبران نماید، تا مدیرکل بتواند تضمین‌های لازم را در مورد درستی و کامل بودن اظهارنامه‌های ایران طبق موافقتنامه پادمان و عدم انحراف مواد هسته‌ای که طبق موافقتنامه مشمول پادمان هستند، ارائه دهد؛

۲. از مدیرکل می‌خواهد که این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین مصوب مندرج در اسناد GOV/۲۰۲۵/۳۸ و GOV/۲۰۲۶/۴۰ و همچنین گزارش مدیرکل مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۵۰ را، مطابق با مفاد مرتبط اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تمامی اعضای آژانس و نیز به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال نماید؛

۳. بر حمایت خود از راه‌حلی دیپلماتیک برای چالش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و پیامد‌های آن برای صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید می‌نماید، راه‌حلی که به توافقی منجر شود که تمامی نگرانی‌های بین‌المللی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران را برطرف سازد، و از تمامی طرف‌ها تشویق می‌نماید که به طور سازنده در دیپلماسی مشارکت نمایند؛

۴. از مدیرکل می‌خواهد که پیش از هر نشست سه‌ماهه شورا، به گزارش‌دهی به شورا در مورد تلاش‌های آژانس برای اجرای موافقتنامه پادمان با ایران، برای حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده در ایران، و برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی به شرحی که در قطعنامه‌های مرتبط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام شده است، ادامه دهد، و همچنین ادامه دهد که این گونه گزارش‌ها را مطابق با درخواست مطرح شده در قطعنامه مصوب شورا در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۷۱، در اختیار شورای امنیت قرار دهد؛ و

۵. تصمیم می‌گیرد که موضوع را کماکان در دستور کار خود نگه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آژانس بین المللی انرژی اتمی ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت تروئیکای اروپایی قطعنامه ضد ایرانی
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»
آخرین اخبار
اولین سس کچاپی که اصلا گوجه نداشت
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
عکس: تصویر خارق‌العاده از آبشارهای کانی‌لوسه در پیرانشهر
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی/ مدیر کل موظف به گزارش به شورای امنیت شد
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
جزئیات اعزام به سفر عمره اعلام شد
سید حسن خمینی: مسئولیت‌ها را به جوانان بسپاریم
واکنش قاطع یمن به حملات توپخانه‌ای عربستان
اعلام فهرست تیم ملی امید برای برگزاری اردو
آتش سوزی شدید هواپیما در باند فرودگاه میامی + عکس
واکنش به خبر «رفع فیلتر پیام‌رسان‌های غیربومی»
شهادت دو رزمنده درپی حمله تروریستی در زاهدان + عکس
سرلشکر رضایی: تنگه هرمز کاملاً بسته است/ اعلام منطقه ممنوعه در تنگه هرمز
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۶۷ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۵ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۶۲ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد/ مردم هم تعجب می‌کنند؛ اما از چیزهای دیگر  (۴۷ Comment)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qRJ
tabnak.ir/005qRJ