اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی/ مدیر کل موظف به گزارش به شورای امنیت شد

به گزارش تابناک، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ شروع می‌شود.

آمریکا و تروئیکای اروپایی در تلاش‌اند حمایت سایر اعضای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای تصویب قطعنامه‌ای ضد ایرانی جلب کنند؛ قطعنامه‌ای که در صورت تصویب برای نخستین بار طی ۲۰ سال، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد.

متن این پیش نویس قطعنامه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار تابناک قرار گرفته به شرح زیر است:

اجرای موافقتنامه پادمان ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه برای بررسی توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

۷ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶

شورای حکام،

(الف) با تمجید از تلاش‌های مستمر حرفه‌ای، مستقل و بی‌طرفانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دبیرخانه، در اجرای موافقتنامه پادمان مرتبط با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) ایران، تحت شماره INFCIRC/۲۱۴ («موافقتنامه پادمان»)، به منظور حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده در ایران، و انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی به شرحی که در قطعنامه‌های مرتبط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) الزام شده است،

(ب) با تأکید بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستی‌آزمایی پایبندی به تعهدات پادمانی و در ارائه گزارش‌های فنی عینی به شورا و، در صورت اقتضا، به طور موازی به شورای امنیت،

(پ) با یادآوری قطعنامه‌های مصوب شورا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸ و در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۴۰، در خصوص عدم پایبندی ایران به تعهدات خود طبق موافقتنامه پادمان با آژانس در چارچوب بند XII. ج اساسنامه آژانس، و تأیید مجدد یافته‌های شورای مندرج در آن قطعنامه‌ها،

(ت) با احراز نگرانی شدید از گزارش مدیرکل مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۵۰ که مستندکننده عدم پایبندی مستمر ایران به تعهدات خود است،

(ث) با ابراز حمایت مستمر از راه‌حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران، و با فراخواندن ایران به مشارکت جدی و بدون پیش‌شرط در گفت‌و‌گو‌هایی با هدف ایجاد اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران،

۱. بار دیگر از ایران می‌خواهد که هرچه سریع‌تر عدم پایبندی خود به موافقتنامه پادمان را با انجام تمامی اقداماتی که از سوی آژانس و شورا ضروری تشخیص داده می‌شود، جبران نماید، تا مدیرکل بتواند تضمین‌های لازم را در مورد درستی و کامل بودن اظهارنامه‌های ایران طبق موافقتنامه پادمان و عدم انحراف مواد هسته‌ای که طبق موافقتنامه مشمول پادمان هستند، ارائه دهد؛

۲. از مدیرکل می‌خواهد که این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین مصوب مندرج در اسناد GOV/۲۰۲۵/۳۸ و GOV/۲۰۲۶/۴۰ و همچنین گزارش مدیرکل مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۵۰ را، مطابق با مفاد مرتبط اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تمامی اعضای آژانس و نیز به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال نماید؛

۳. بر حمایت خود از راه‌حلی دیپلماتیک برای چالش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و پیامد‌های آن برای صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید می‌نماید، راه‌حلی که به توافقی منجر شود که تمامی نگرانی‌های بین‌المللی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران را برطرف سازد، و از تمامی طرف‌ها تشویق می‌نماید که به طور سازنده در دیپلماسی مشارکت نمایند؛

۴. از مدیرکل می‌خواهد که پیش از هر نشست سه‌ماهه شورا، به گزارش‌دهی به شورا در مورد تلاش‌های آژانس برای اجرای موافقتنامه پادمان با ایران، برای حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده در ایران، و برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی به شرحی که در قطعنامه‌های مرتبط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام شده است، ادامه دهد، و همچنین ادامه دهد که این گونه گزارش‌ها را مطابق با درخواست مطرح شده در قطعنامه مصوب شورا در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۷۱، در اختیار شورای امنیت قرار دهد؛ و

۵. تصمیم می‌گیرد که موضوع را کماکان در دستور کار خود نگه دارد.