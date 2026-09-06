جزئیات اعزام به سفر عمره اعلام شد

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: بر اساس برنامه تدوین‌شده، اعزام‌های مرحله نخست عمره از ۱۵ مهرماه تا ۲۰ آذرماه پیش‌بینی شده است.

به گزارش تابناک، علی‌رضا رشیدیان، رییس سازمان حج و زیارت، در نشست شورای مدیران این سازمان با تأکید بر ضرورت پویایی اعزام‌های زیارتی گفت: در شرایط تشدید جنگ اقتصادی و تحریم‌های غیرقانونی باید از همه ظرفیت‌های موجود برای کاهش هزینه‌های زائران و تداوم کیفیت خدمات استفاده کرد.

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان نیز در این جلسه با اشاره به ادامه مرحله استطاعت جسمی متقاضیان حج ۱۴۰۶، از افرادی که تاکنون در بعضی استان‌ها برای معاینه مراجعه نکرده‌اند خواست هرچه سریع‌تر به پزشکان معرفی‌شده از سوی مرکز پزشکی مراجعه کنند.

او همچنین دریافت رقم طلب زائران را نخستین گام فرایند ویزای حج عنوان کرد و افزود: این اقدامات مطابق روال و برنامه‌ریزی در حال پیگیری و اجرا است. ضمن اینکه تمامی برنامه‌ریزی‌ها زوتر از زمانبندی سنوات گذشته آغاز شده است.

دکتر علی‌اکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت، نیز اعلام کرد: تاکنون حدود ۶۷ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ به پزشکان معاین مراجعه کرده‌اند و ۳۳ درصد باقی‌مانده باید در اسرع وقت برای انجام معاینات اقدام کنند.

محمدجواد دانشیار، سرپرست موسسه عمره سعادت، نیز از انجام رایزنی‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌های عربستان خبر داد و گفت: در صورت فراهم شدن شرایط، اعزام‌های مرحله نخست عمره از ۱۵ مهرماه آغاز می‌شود و تا ۲۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.

او افزود: در حال حاضر برای هر پنج روز دو پرواز پیش‌بینی شده است و امکان افزایش ظرفیت نیز وجود دارد. در این برنامه، برای نخستین بار اعزامی به جده پیش‌بینی نشده و پروازها به فرودگاه‌های مدینه و طائف انجام می‌شود تا با کاهش مسیر میقات تا حرم بیت‌الله طی مسیر طولانی از خستگی زائران بکاهد و شرایط مناسب‌تری برای تشرف به حرم الهی فراهم کند.

دانشیار با اشاره به پیش‌بینی ۹ ایستگاه پروازی در تعامل با مسئولان مربوطه اظهار کرد: امکان افزایش این تعداد تا ۲۱ ایستگاه نیز در نظر گرفته شده است. همچنین آسیب‌شناسی خدمات اسکان و اقدامات اجرایی انجام شده و اصلاح نقاط ضعف و ارتقای کیفیت خدمات در برنامه قرار دارد.