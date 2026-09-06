آتش سوزی شدید هواپیما در باند فرودگاه میامی + عکس
به گزارش تابناک، ویدئو دریافتشده توسط شبکه انبیسی6، نشان داده که هواپیمای باری عظیم بعد از ظهر یکشنبه بهوقت محلی سقوط کرده، از باند فرودگاه بینالمللی میامی خارج شده و در عین حال، ابرهای عظیمی از دود سیاه از لاشه هواپیما به هوا برخاسته است.
کاربران رسانههای اجتماعی همچنین گزارش دادند که چیزی را دیدهاند که به نظرشان «یک وضعیت اضطراری هواپیما در فرودگاه» بوده است.
یکی از کاربران نوشت: هواپیما نمیتوانست بلند شود و افرادی که در نزدیکی بودند، شاهد شعلهور شدن آتش بودند.
خبرنگار ایندیپندنت نیز در شبکههای اجتماعی نوشت: سقوط هواپیما در فرودگاه بینالمللی میامی (MIA) موجب ایجاد ستون دود عظیمی در کیلومترها شد. برای مسافران و خدمه دعا کنید. دقیقا مشخص نیست که چند نفر در هواپیما بودهاند یا چه نوع هواپیمایی در این حادثه دخیل بوده است. اما گزارشهای اولیه حاکی از آن است که هواپیما از باند خارج شده است.
منبع: ایسنا