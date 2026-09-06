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ترامپ بار دیگر علیه کانادا موضع‌گیری کرد

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه موضع‌گیری های خود علیه اوتاوا اعلام کرد: عدم توازن دلار کانادا در برابر آمریکا غیرقابل‌قبول است.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۰۷
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ترامپ

به گزارش تابناک،‌ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سیاست تمسخر کشورهایی که با سیاست های مخرب وی همراه نیستند، در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت: عدم توازن دلار کانادا در برابر آمریکا غیرقابل‌قبول است.

دونالد ترامپ به این بهانه چنین عقده گشایی کرد: سال‌ هاست که وضعیت به همین منوال بوده، اما دیگر این‌ طور نخواهد ماند.

این در حالی است که «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا پیشتر اعلام کرد که این کشور در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا، از هشتم سپتامبر بر واردات حدود ۷۰۰ قلم کالای آمریکایی به ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا تعرفه اعمال خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه پاسخ کانادا «دلار به دلار» خواهد بود، گفت: ما مورد حمله قرار گرفته‌ایم و نمی‌توانیم آنچه را که آمریکا پیشنهاد کرده است بپذیریم.

پیش از این «فرانسوا-فیلیپ شامپاین» وزیر دارایی کانادا در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا اعلام کرد که در اقدامی متقابل، بر کالاهای آمریکایی تعرفه‌ وضع می کند.

وزیر دارایی کانادا در این خصوص گفت: کانادا در اقدامی متقابل، بر کالاهای آمریکایی تعرفه‌ هایی به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد دلار اعمال می‌کند.


منبع: مهر

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