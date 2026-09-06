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توضیح دادستان همدان درباره خودسوزی یک جوان

-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان جزئیات حادثه رخ‌داده برای یک جوان در میدان امام(ره) را تشریح و بر پیگیری مراجع ذی‌ربط به منظور مراقبت‌های درمانی وی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۰۴
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دادستان همدان

به گزارش تابناک، عباس نجفی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران درباره حادثه خودسوزی فردی در میدان امام(ره)، اظهار کرد: براساس بررسی‌های اولیه این حادثه ناشی از اقدام فردی حدود ۲۶ ساله بوده که اقدام به خودسوزی کرده است.

وی با اشاره به سوابق مطرح شده، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد فرد مذکور دارای سوابق مشکلات روحی و روانی بوده که این موضوع منجر به وقوع حادثه خودسوزی شده است.

دادستان همدان با اشاره به واکنش سریع نیروهای انتظامی و امدادی تصریح کرد: با حضور به‌موقع ماموران از ادامه این اقدام جلوگیری به عمل آمد و فرد بلافاصله برای دریافت خدمات پزشکی به بیمارستان منتقل شده است.

وی در ادامه با تشریح روند درمان وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی با توجه به ضرورت ادامه روند مراقبت‌های پزشکی دستورات لازم به منظور بستری و تکمیل فرآیند درمان وی در بیمارستان سینا صادر شده است.

نجفی در پایان تاکید کرد: مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری کامل موضوع هستند و تمامی اقدامات لازم با هدف تامین سلامت و امنیت روانی فرد در حال انجام است.

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همدان خودسوزی پسر جوان مشکلات روحی دادستانی
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