به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی تصویری اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی گفته می‌شد، اما چون رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند، همان ۱۰ هزار تومان تعیین شد.

مهاجرانی افزود: ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر ماند.

سخنگوی دولت ادامه داد: افزایش قیمت نرخ کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد.