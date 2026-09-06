سخنگوی دولت: نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان افزایش مییابد
سخنگوی دولت گفت: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۰۲| |
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به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی تصویری اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی گفت: در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی گفته میشد، اما چون رئیسجمهور به مردم قول داده بودند، همان ۱۰ هزار تومان تعیین شد.
مهاجرانی افزود: ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر ماند.
سخنگوی دولت ادامه داد: افزایش قیمت نرخ کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد.
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