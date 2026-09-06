اعلام موضع تازه پس از دیدار نمایندگان ترامپ با زلنسکی

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه پس از دیدار با فرستادگان آمریکا در کی‌یف در خصوص نشست مذکور اعلام کرد: ما با نمایندگان آمریکا درباره تضمین‌ های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین پس از جنگ، گفتگو کردیم.

رئیس جمهور اوکراین سپس ادامه داد: مسئله اراضی، اصلی‌ ترین موضوع حل‌ نشده‌ ای است که تنها در سطح سران قابل حل‌ و فصل است. احتمال دارد جنگ با روسیه تا زمستان پیش رو ادامه یابد.

از سوی دیگر، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در کی یف هم پس از نشست با زلنسکی مدعی شد: ما به کی‌ یف آمدیم تا مذاکرات را به مسیر اصلی بازگردانیم؛ نسبت به دستاوردهایمان دیدگاهی مثبت داریم و مشتاقانه منتظر پیشرفت‌ های بیشتر هستیم.

استیو ویتکاف سپس اضافه کرد: روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ باید امتیازاتی بدهند. مأموریت من، در کنار کوشنر، گرد هم آوردن طرف‌ های روسی و اوکراینی و کاهش اختلافات برای دستیابی به تصمیمی مشترک جهت پایان دادن به جنگ است.

جرد کوشنر عضو تیم مذاکره کننده آمریکا و داماد ترامپ نیز ادعا کرد: رئیس‌ جمهور ترامپ می‌ خواهد چارچوبی برای دستیابی به صلحی فراگیر و پایدار ایجاد کند، نه اینکه صرفاً به جنگ کنونی در اوکراین پایان دهد!