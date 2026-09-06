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زن میانسال در وساطت درگیری دو راننده جان باخت

رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری راننده‌ای خبر داد که در جریان درگیری در فلکه گاز شیراز، زن ۵۵ ساله‌ای را هل داد و موجب مرگ وی شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۰۰
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دستگیری

به گزارش تابناک، سرهنگ محمود حافظی از دستگیری فردی خبر داد که در جریان یک درگیری در فلکه گاز شیراز، با هل دادن یک زن ۵۵ ساله موجب مرگ وی شده بود.

وی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در فلکه گاز شیراز، مأموران انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی فارس افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک زن حدوداً ۵۵ ساله بر اثر اصابت ضربه به ناحیه سر به‌شدت مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

درگیری دو راننده و ورود زن برای وساطت

حافظی ادامه داد: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان نشان داد در شب حادثه، میان راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک دستگاه خودرویام‌جی درگیری فیزیکی رخ داده و این زن برای وساطت میان آنها وارد ماجرا شده است.

وی بیان کرد: در جریان این درگیری، یکی از رانندگان زن را هل داده و وی از پشت روی زمین سقوط کرده و سرش با سطح آسفالت برخورد کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس گفت: این زن پس از برخورد سر با آسفالت بیهوش و به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

اعتراف متهم به هل دادن زن

حافظی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی عامل این حادثه آغاز کردند و در نهایت راننده‌ای که زن را هل داده بود، شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

وی افزود: متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب این اقدام اعتراف کرد و گفت در زمان درگیری با راننده خودرو مقابل، به دلیل عصبانیت با دو دست به سینه مقتول که برای وساطت وارد درگیری شده بود، ضربه زده و پس از زمین خوردن وی از محل متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و روانه مرجع قضایی شد.

منبع: مهر

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