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سقوط هواپیما در کالیفرنیا / دو کودک جان باختند

بر اثر سقوط یک فروند هواپیما در کالیفرنیا واقع در آمریکا؛ ۲ نفر کشته و ۲ تن به شدت زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۹۵
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سقوط هواپیما

به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیوز، در پی سقوط یک فروند هواپیما در شمال غربی فرزنو در ایالت کالیفرنیا واقع در آمریکا، ۲ کودک جان باختند و ۲ نفر دیگر دچار جراحات وخیم شده اند.

نیروهای امدادی از سراسر این شهرستان برای مهار آتش‌ سوزی ناشی از سقوط و جستجو برای یافتن بازماندگان، به محل حادثه اعزام شدند.

جاش سلرز، مسئول اطلاع‌رسانی اداره آتش‌نشانی فرزنو، گفت: نیروهای امدادی ۲ نفر را پیدا کردند که با وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل شدند. متأسفانه ۲ فرد دیگر نیز در داخل هواپیما پیدا شدند که مرگ آن‌ها تأیید شده است.

به گفته دفتر کلانتر شهرستان فرزنو، هویت آن ۲ نفر بعداً به عنوان کودک شناسایی شد و تأیید شد که آن‌ ها بر اثر این سانحه هوایی جان خود را از دست داده‌اند.

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آمریکا کالیفرنیا سقوط هواپیما کشته و زخمی
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