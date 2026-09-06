قالیباف در پاسخ به خیال‌پردازی‌های بسنت دربارهٔ نفت ۴۰ دلاری: قبل از ارتفاع گرفتن، حسابی گرم کن!

به گزارش تابناک، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با لارا لومر به سوال او دربارهٔ انتخابات میان‌دوره‌ای پاسخ داد و گفت تا آن زمان قیمت نفت می‌تواند تا چهل دلار سقوط کند و اقتصاد آمریکا در حال تیک آف کردن و اوج گرفتن است.

قالیباف در پاسخ به این خیال‌پردازی‌های بسنت برای مدیریت انتظارات در بازار انرژی، با به اشتراک گذاشتن تصویری طنز که او را در حال تیک آف کردن و سپس سقوط آزاد نشان می‌دهد در پستی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

آماده پریدن شو؛ باید قبل تیک‌آف کردن با این چند مورد حسابی خودت رو گرم کن:

نرخ گازوییل آمریکا به «بالاترین نرخ تاریخ» رسیده است، وقتشه یه فکری کنی!

ژاپن که بزرگترین دارندهٔ اوراق قرضه آمریکاست در حال فروختن اوراق با حجم بالاست؛ با این سیاست اقتصادی ژاپن به ضرر دلار، بهت حسابی خوش بگذره!

نروژ که دارندهٔ بزرگترین صندوق ثروت ملی دنیاست، در حال فروختن ۸۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه است. بهتره اسم نروژ Norway هم به آمریکا Americaway (مثل کاری که با دریاچه انتاریو در کانادا کردند) تغییر بدی تا یک کار موثری کرده باشی!

نرخ جذب نیرو توسط وزارت جنگ آمریکا که در واقع اسراییلی است به شدت کاهش یافته و با کمبود نیرو روبرو شده‌اید، یک کاری کن. شاید بتونی از طرح پیشنهادی اسراییل برای جذب نیروی جوان امریکایی در ازای بخشش بدهیشون استفاده کنی!

در آخر هم اینکه اعضای کمیته سیاست پولی فدرال رزرو چراغ‌های هشدار قرمز را روشن کرده‌اند و درباره روند آتی تورم و افزایش نرخ بهره صحبت میکنند (که با سیاست خزانه داری در تعارض است). عجب وضعی!

لازم به ذکر است که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در روزهای اخیر، نقشی را که در روزهای جنگ پیت هگست وزیر جنگ برعهده گرفته بود، عهده‌دار شده و به نفر اصلی اجرای پروژه‌های عملیات روانی کابینه ترامپ علیه کشورمان تبدیل شده است و به طور مستمر در این راستا گزافه‌گویی می‌کند.