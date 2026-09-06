دستگیری سارقان سریالی منازل قم در تهران

به گزارش تابناک، سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل توسط سرنشینان خودروهای لوکانو و پژو پارس که از پلاک‌های جعلی استفاده می‌کردند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شبانه‌روزی، متهم اصلی این پرونده که تحت تعقیب پلیس در چند استان کشور بود، در تهران شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: کارآگاهان پس از اخذ نیابت قضائی به تهران اعزام شدند و در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به قم منتقل کردند.

سرهنگ عباسعلی‌پور تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات فنی پلیس به ۱۵ فقره سرقت از منازل در سطح استان اعتراف کرد و در ادامه، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، همدست وی نیز در عملیاتی جداگانه شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل‌توجهی اموال مسروقه شامل طلا، ساعت‌های مچی گران‌قیمت و دیگر اقلام سرقتی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.