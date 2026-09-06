En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دستگیری سارقان سریالی منازل قم در تهران

- رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری اعضای یک باند سارقان غیربومی منازل خبر داد که تاکنون به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۸۵
| |
2 بازدید
دستگیری

به گزارش تابناک، سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل توسط سرنشینان خودروهای لوکانو و پژو پارس که از پلاک‌های جعلی استفاده می‌کردند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شبانه‌روزی، متهم اصلی این پرونده که تحت تعقیب پلیس در چند استان کشور بود، در تهران شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: کارآگاهان پس از اخذ نیابت قضائی به تهران اعزام شدند و در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به قم منتقل کردند.

سرهنگ عباسعلی‌پور تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات فنی پلیس به ۱۵ فقره سرقت از منازل در سطح استان اعتراف کرد و در ادامه، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، همدست وی نیز در عملیاتی جداگانه شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل‌توجهی اموال مسروقه شامل طلا، ساعت‌های مچی گران‌قیمت و دیگر اقلام سرقتی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قم سرقت سارقان سرقت از منزل دستگیری سارقان سریالی
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحظات سرقت سه مرد از زن 83 ساله
دزد گردنبند به تله شوهر زن مالباخته افتاد
سارق نیم کیلو طلا در قم دستگیر شد
دستگیری سارقان یک میلیارد تومانی
نگهداری اموال مسروقه به عنوان یادگاری!
سرقت ۴۰ میلیاردی از ۴ خانه
سارقان ۲۰۰ میلیاردی طلاجات در پلدختر زمین‌گیر شدند
دستگیری سارقان خانه‌های اجاره‌ای یک‌ روزه در تهران
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۵ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۶ Comment)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۶ Comment)
tabnak.ir/005qQj
tabnak.ir/005qQj