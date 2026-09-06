حمله توپخانه‌ای عربستان به یمن

به گزارش تابناک، خبرنگار شبکه المسیره یمن از حمله توپخانه‌ای عربستان به استان صعده خبر داد.

وی گفت که توپخانه ارتش عربستان شهر مرزی شدا در استان صعده را هدف قرار داد.

پیش از این و در روز گذشته نیز عربستان طی حملاتی توپخانه‌ای، مناطق مرزی یمن را هدف قرار داده بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که درگیری‌های شدیدی میان نیروهای انصارالله یمن و نیروهای مزدور وابسته به عربستان در چند استان یمن در جریان است.