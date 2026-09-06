فوری: بالاترین سطح هشدار امنیتی اسرائیل به شهروندانش
به گزارش تابناک، شورای امنیت داخلی رژیم اشغالگر نسبت به خطرات احتمالی هدف قرار گرفتن صهیونیستها در داخل و خارج از سرزمینهای اشغالی، در پی افزایش شدت تنشها در منطقه هشدار داد.
بر اساس گزارش وبسایت عبری «واینت»، شورای امنیت داخلی در تلآویو از صهیونیستها خواست در آستانه اعیاد یهودی، از اقامت یا سفر به تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی خودداری کنند. طبق ارزیابیهای امنیتی این رژیم، کشورهای اردن، قطر، مصر (از جمله شبهجزیره سینا) و همچنین سومالی، در «سطح چهارم هشدار» قرار گرفتند که بالاترین درجه خطر محسوب میشود؛ از همین رو، به اتباع رژیم اشغالگر توصیه شده تا از سفر به این کشورها پرهیز کرده و در صورت حضور، فوراً آنجا را ترک کنند.
این هشدارها همچنین شامل عربستان، بنگلادش، پاکستان، افغانستان، لیبی و الجزایر میشود که شورای امنیت داخلی رژیم اشغالگر توصیه کرده از سفر به آنها خودداری شود. همچنین این نهاد به وجود خطرات احتمالی در کشورهای همجوار ایران، از جمله ترکیه، آذربایجان و امارات، به دلیل نگرانی از فعالیت طرفهایی که آنها را مرتبط با تهران یا متحدانش خوانده، اشاره کرده است.
شورای امنیت داخلی رژیم اشغالگر اعلام کرد که این ارزیابی در سایه تنشهای منطقهای و تداوم «تهدیدات علیه صهیونیستها و یهودیان در خارج» صورت گرفته و از مسافران خواسته است تا ضمن دنبال کردن دستورالعملهای سفر، به توصیههای دستگاههای امنیتی این رژیم پایبند باشند.
منبع: فارس