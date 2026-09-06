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وزیر دفاع سابق آمریکا: جنگ ایران۶ ماه دیگر ادامه دارد

وزیر دفاع سابق آمریکا، هشدار داده است که جنگ با ایران احتمالاً شش ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۶۳
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لئون پانتا

 

به گزارش تابناک؛ لئون پانتا، وزیر دفاع سابق آمریکا، هشدار داده است که جنگ با ایران احتمالاً شش ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

پانتا به روزنامه بریتانیایی گاردین گفت جنگ با ایران که بیش از شش ماه پیش با حمله آمریکا و اسرائیل آغاز شد، ممکن است بدون هیچ پایان روشنی به یک «جنگ ابدی دیگر در خاورمیانه» بدل شود.

لئون پانتا، که در زمان باراک اوباما نیز رئیس سیا بود، گفت: «این پوشیده نیست که ایالات متحده و ایران در یک بن‌بست وحشتناک گرفتار شده‌اند که واقعاً گزینه‌های بسیار کمی برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد.»

او گفت که آمریکا در مسیر «یک جنگ شکست‌خورده دیگر» در خاورمیانه «مانند جنگ عراق و افغانستان» قرار دارد: «فکر می‌کنم احتمالش هست که این جنگ شش ماه دیگر بدون حل و فصل ادامه یابد.»

پانتا که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ وزیر دفاع بود همچنین گفت: «آشفتگی عظیمی در پنتاگون و ساختار فرماندهی وجود دارد و واقعاً این حس را ایجاد کرده که هیچ‌کس مسئول نیست. من فکر می‌کنم چه ایران باشد چه دیگر دشمنان، به ایالات متحده که نگاه می‌کنند در توانایی نظامی ما برای دفاع عملی از کشورمان ضعف می‌بینند.»

او گفت: «بزرگترین نگرانی من در حال حاضر این است که ما در جهانی بسیار خطرناک زندگی می‌کنیم، با تهدیدهای چین، روسیه، کره شمالی و تروریسم و همچنین ایران. اما چیزی که من را بیشتر نگران می‌کند این است که ما پیام ضعف به دشمنان اصلی خود می‌فرستیم.»

منبع: بی‌بی‌سی

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برچسب ها
لئون پانه تا وزیر دفاع سابق آمریکا جنگ با ایران جنگ خاورمیانه جنگ عراق جنگ افغانستان
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