خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از حواشی رقم خورده در دیدار تراکتور و گل‌گهر در چهارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر، یک فایل صوتی از خداداد عزیزی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که طبیعتاً قابل پخش و بازگویی در رسانه‌های رسمی نیست. جایی که گفته می‌شود مدیر تیم فوتبال تراکتور در مقابل رختکن گل‌گهر رفته و امید عالیشاه را خطاب توهین‌های زشت و الفاظ رکیک خود قرار می‌دهد.

در حالی که با انتشار این فایل صوتی، مشخصاً جای ابهامی باقی نمی‌ماند و باوجود هر اتفاق و واکنشی، الفاظ رکیک به کار رفته از سوی خداداد عزیزی، جای هیچگونه توجیه و دفاعی ندارد، اما در کمال تعجیب رسانه باشگاه تراکتور نه تنها تلاش داشته تا این اتفاق را توجیه کند، بلکه حالا در قامت طلبکار هم بیانیه‌ای منتشر کرده و موضوع را تبدیل به ضد امنیت ملی کرده است. در حالی که باشگاه تراکتور هم مانند عمده باشگاه‌های کشور، پیشوند فرهنگی را یدک می‌کشد، مشخص نیست که چگونه حاضر شده از الفاظ خلاف فرهنگی مدیر تیم فوتبالش به شکلی دفاع کند که طلبکار هم شود.

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در ابتدای بیانیه منتشر شده از سوی رسانه باشگاه تراکتور آمده است: «به دنبال انتشار بخش‌هایی تقطیع‌شده و گزینشی از یک فایل صوتی منتسب به مدیر محترم تیم، آقای خداداد عزیزی، صراحتاً اعلام می‌گردد اصل ضبط، انتشار و توزیع محتوای صوتی بدون اذن و رضایت اشخاص ذی‌حق و به‌مراتب مهم‌تر، تقطیع و انتشار گزینشی آن با هدف القای معنایی خاص، موضوعی کاملاً جدی و واجد آثار حقوقی و کیفری است.»

نویسنده بیانیه باشگاه تراکتور احتمالاً بدون اینکه لحظه‌ای خنده‌اش بگیرد، اقدام به نگارش این بیانیه کرده است و ای کاش توضیح بیشتری می‌داد که منظورش از تقطیع و گزینش فایل صوتی منتسب به خداداد عزیزی چه بوده است؟ صدای مدیر تیم فوتبال تراکتور آنقدر واضح است که نتوان با واژه منتسب، بار حقوقی آن را کم کرد و مشخصاً باید خیلی واضح درباره این اقدام خداداد عزیزی واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد، اما باشگاه تراکتور به جای عذرخواهی و حتی برخورد قاطعانه با مدیر خود، این فایل صوتی را تقطیع شده دانسته است. پرسش این است که آیا خداداد عزیزی در حال دکلمه اشعار ویکتور خارا [شاعر شیلیایی] بوده که در میان اشعارش الفاظ رکیک هم وجود داشته و باشگاه گل‌گهر آن را تقطیع کرده؟ به کار بردن این الفاظ، حتی با قبول توهم توطئه تقطیع شدن فایل صوتی، چه توجیهی دارد؟

در ادامه بیانیه باشگاه تراکتور آمده است که؛ «متأسفانه تیم گل‌گهر با اقدامی خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای و قانونی، اقدام به ضبط غیرمجاز صوت و سپس انتشار بخش‌های گزینش‌شده و تحریف‌شده آن کرده و حسب مستندات موجود، این محتوا در اختیار برخی رسانه‌ها، کانال‌ها و پایگاه‌های معاند نیز قرار گرفته است. بدیهی است این امر، حسب مورد، می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه کیفری مرتبط با نقض حریم خصوصی، انتشار غیرمجاز داده یا محتوای خصوصی، هتک حیثیت و سایر عناوین مجرمانه مرتبط قرار گیرد. از این رو، باشگاه تراکتور صراحتاً اعلام می‌نماید برخلاف تلاش برخی افراد، تمامی مستندات، به‌ویژه اقدامات قبل و بعد از بازی عوامل و بازیکنان تیم گل‌گهر، نسخه‌های منتشر شده، نحوه تقطیع، مسیر‌های انتشار و اشخاص دخیل در تهیه، انتقال و انتشار این فایل، مستندسازی و جمع‌آوری شده است و متناسب با مسئولیت و نقش هر شخص، موضوع از طریق مراجع قضایی و انضباطی پیگیری خواهد شد.»

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نکته گنجانده شده دیگری در بیانیه باشگاه تراکتور وجود دارد که بیشتر باعث تعجب می‌شود؛ جایی که این باشگاه فرهنگی، ورزشی اقتصادی به جای توضیح درباره اقدام مدیر تیم فوتبالش و عذرخواهی بابت این اقدام، شروع به اتهام‌زنی کرده و منتشر شدن این فایل صوتی را ضد منافع ملی دانسته و مسئله را به موضوعات امنیتی ارتباط داده است: «همچنین اعلام می‌دارد ارسال و توزیع عامدانه چنین محتوای تحریف‌شده‌ای برای رسانه‌ها و کانال‌هایی که با اهداف خاص و مغایر با منافع ملی فعالیت می‌کنند، موضوعی مستقل و از منظر امنیتی قابل بررسی است. از این رو، باشگاه تراکتور خواستار ورود و بررسی موضوع از سوی مراجع ذی‌صلاح است. تأکید می‌گردد این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و باشگاه تراکتور موضوع را از طریق مراجع قضایی و انضباطی، تا حصول نتیجه نهایی و تعیین مسئولیت اشخاص دخیل، با جدیت پیگیری خواهد کرد.»

البته بدون شک، فدراسیون فوتبال هم در به وجود آمدن این رفتارها بی تقصیر نیست. نه تنها تراکتور و تراکتوری‌ها که هواداران بسیاری از تیم‌ها، بازیکنان، مربیان و مدیران در سالیان اخیر اقداماتی ناشایست و ضد فرهنگی انجام داده‌اند که برخورد قاطعانه‌ای با آنها صورت نگرفته و باتوجه به درآمدزایی چند ده میلیاردی فدراسیون فوتبال از آرای انضباطی، به نظر می‌رسد حتی از اینگونه اتفاقات استقبال هم کرده است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و افراد باسابقه حقوقی و قضایی که در فوتبال حضور داشته‌اند، فدراسیون فوتبال می‌توانست با متخلفان با درنظر گرفتن محرومیت‌های سنگین به جای جریمه‌های مالی، احکام بازدارنده صادر کرد تا هر فصل و هر هفته، شاهد تکرار چنین مسائلی نباشیم. این بار هم در خصوص مدیر تیم فوتبال تراکتور، باوجود اینکه واکنش‌های بسیار زیادی را به دنبال داشته، فدراسیون هیچگونه دستور موقتی مبنی بر محرومیت او نداده است.