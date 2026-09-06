ساعاتی بعد از بازی تراکتور و گل‌گهر، فضای مجازی و کانال‌های هواداری پر شد از وویس (صدای) خداداد عزیزی که حاوی فریادهای او و فحش‌های بسیار زشت علیه امید عالیشاه بود. فایل صوتی حدود یک دقیقه‌ای که با توجه به کلمات رکیک، احتمالاً برای خیلی‌ها قابل باور نبود.

باشگاه گل‌گهر بیانیه رسمی منتشر کرد و در بخشی از آن نوشت: «فایل صوتی حاوی الفاظ بسیار رکیک خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، خطاب به بازیکن گل گهر در مقابل رختکن این تیم، به‌دلیل رعایت ملاحظات اخلاقی و احترام به افکار عمومی، از سوی باشگاه گل گهر قابل انتشار نیست.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار آغازین هفته ششم لیگ برتر، فهرستی کامل از حواشی و جنجال‌های فوتبال باشگاهی کشورمان را به خود اختصاص داد. دیداری که میان تیم‌های تراکتور و گل‌گهر برگزار شد و از بیانیه و اعتراض تا دعوا و مسائل داوری در آن وجود داشت. شاگردان جواد نکونام سه امتیاز این بازی را با گل امیرحسین حسین‌زاده کسب کردند و هواداران حاضر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز را خوشحال به خانه فرستادند.

در جریان این دیدار، حواشی، درگیری لفظی و اعتراض‌هایی صورت گرفت اما مهم‌ترین اتفاق بعد از به صدا در آمدن سوت پایان بازی رقم خورد. مصاحبه‌های خداداد عزیزی و امید عالیشاه که در جمع خبرنگاران علیه یکدیگر صحبت کرده بودند، در رسانه‌ها منتشر شد و توجهات را به خود جلب کرد.

سرپرست تیم فوتبال تراکتور علیه کاپیتان سابق پرسپولیس و بازیکن فعلی گل‌گهر، موضع گرفت و بدون اینکه نام او را به زبان بیاورد، در بخشی از صحبت‌‎هایش گفت: «من باید درباره کسی صحبت کنم که حدش باشد. اگر گُنده‌تر بود، حرف می‌زدم. اصلاً در این حد نیست. اگر یک بازی ملی داشت، من در موردش حرف می‌زدم. روی خطایی که روی امیرحسین حسین‌زاده انجام شد، بازیکن حریف باید کارت زرد دوم می‌گرفت. من به داور اعتراض کردم و (عالیشاه) در جواب به من گفت برو بابا! اصلا مال این حرف‌ها نیستی که به من بگویی برو بابا. اصلاً من مانده‌ام؛ به من بگوید کجا بازی کرده، من.... همه چیز برایم حل است!»

امید عالیشاه هم در واکنش به اظهارات خداداد عزیزی گفت: «اگر ملی‌پوش بودن و سابقه ملی به این است خدا را صد هزار مرتبه شکر من سابقه ملی ندارم. کارنامه و رزومه من و ایشان مشخص است، خدا را شکر من نان بازویم را می‌خورم، همه هم می‌دانند مردم بیایند قضاوت کنند. بزرگ‌تر است و من نمی‌خواهم چیزی بگویم اما باید احترام بگذارد که احترام ببیند، من آدمی نیستم که تو با من اینطوری صحبت کنی، بزرگ‌تر از شما هم نمی‌تواند با من اینطوری صحبت کند آقای عزیزی!»

اما ساعاتی بعد فضای مجازی و کانال‌های هواداری، پر شد از وویس خداداد که حاوی فریادهای او و فحش‌های رکیک و بسیار زشت علیه امید عالیشاه بود. فایل صوتی حدود یک دقیقه‌ای که با توجه به کلمات بسیار زشت و رکیک، احتمالا برای خیلی‌ها قابل باور نبود و با وجود هوش مصنوعی و رواج تصاویر و ویدیوهای فیک، باید تایید می‌شد تا بتوان آن را باور کرد.

در این میان، ابوذر خواجویی‌نسب، سخنگو و معاون باشگاه گل‌گهر، با اعتراض شدید به رفتارهای خداداد عزیزی گفت: «رفتارهای زشت و تنش‌آفرین مدیر تیم تراکتور از جریان مسابقه آغاز شد و تا جایی ادامه یافت که داور ناچار به اخراج او شد؛ اما ماجرا همان‌جا پایان نیافت. خداداد عزیزی پس از مسابقه نیز مقابل رختکن گل‌گهر، با شدیدترین و رکیک‌ترین الفاظ، امید عالیشاه را هدف حمله لفظی و فحاشی قرار داد. از آغاز مسابقه نیز بخش‌هایی از تماشاگران میزبان به‌صورت مستمر امید عالیشاه را هدف فحاشی و شعارهای توهین‌آمیز قرار دادند و رفتار مدیر تیم تراکتور در پایان مسابقه، عملاً ادامه همان فضای ناپسند در مقابل رختکن گل‌گهر بود.»

او افزود: « باشگاه گل‌گهر مستندات این اتفاق را در اختیار دارد و موضوع را از طریق ارکان قضایی فدراسیون پیگیری خواهد کرد. این‌بار انتظار ما نه تذکر، نه مماشات و نه حکمی نمایشی، بلکه برخوردی صریح، متناسب و بازدارنده است. سکوت در برابر چنین رفتاری، به معنای اعطای مصونیت به فردی است که آشکارا حرمت بازیکن، باشگاه حریف و شأن فوتبال ایران را نادیده گرفته است.» از سویی، باشگاه گل‌گهر بیانیه رسمی منتشر کرد و در بخشی از آن نوشت: «فایل صوتی حاوی الفاظ بسیار رکیک خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، خطاب به بازیکن گل گهر در مقابل رختکن این تیم، به‌دلیل رعایت ملاحظات اخلاقی و احترام به افکار عمومی، از سوی باشگاه گل گهر قابل انتشار نیست؛ اما این مستند نزد باشگاه محفوظ است و برای رسیدگی در اختیار کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفت.»

در ادامه این ماجرا، خداداد عزیزی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها انجام داد و در بخشی از آن گفت: «حقیقت این است که ابتدا بازیکن حریف از داخل رختکن فحاشی کرد. هر کسی فحاشی کند، من پاسخ او را می‌دهم و تفاوتی ندارد چه کسی باشد. بله، من در پاسخ به فحاشی او، به تندی جوابش را دادم تا یاد بگیرد از داخل رختکن خودشان در شهر تبریز که ما میزبان آن هستیم، به من توهین نکند. من با کمال شجاعت می‌گویم که او از داخل رختکن با صدای بلند فحاشی کرد و من نیز پاسخش را دادم و به او گفتم اگر جسارت داری، بیرون بیا و فحاشی کن؛ نه اینکه در رختکن پنهان شوی و با صدای بلند عربده بکشی.»

بدین ترتیب جای هیچ شک و تردیدی باقی نماند که ثانیه به ثانیه وویس منتشر شده از خداداد عزیزی، واقعی است و تمام کلمات و الفاظ موجود از زبان او خارج شده است. خداداد برای حمله به بازیکن گل گهر مدعی شد او بازی ملی ندارد و در جایی هم گفت به او بگوید که کجا بازی کرده است؟ هرچند عالیشاه دو بازی ملی دارد و در کارنامه‌اش، ۶ قهرمانی لیگ برتر، ۲ جام حذفی، ۵ سوپرجام و 2 نایب قهرمانی آسیا با پرسپولیس دیده می‌شود. همین آمار باعث شد تعدادی از کاربران در فضای مجازی، این موضوع را با کنایه و بعضا جملات و تصاویر طنز، به خداداد عزیزی یادآوری کنند.

جالب اینکه خداداد در لابه‌لای فحاشی‌اش علیه عالیشاه، به این فوتبال (فوتبال باشگاهی ایران) هم بدوبیراه گفت! نکته این است که اگر آنچه میان خداداد عزیزی و امید عالیشاه اتفاق افتاده و منجر به فریادهای خداداد حاوی رکیک‌ترین الفاظ شامل فحش‌های «کاف»دار شده را کنار بگذاریم، حال سوال این است کسی که «به این فوتبال» فحش می‌دهد، در همین فوتبال چه می‌کند؟ چطور می‌شود «این فوتبال» آنقدر بد باشد که تمام قدرت و توانت را در زبانت جمع کنی و با تمام وجود به آن فحش بدهی، اما به عنوان یک پیشکسوت و فوتبالیست سابق کنار فوتبال نه، بلکه دقیقا در متن آن قرار داشته باشی؟ البته که این فوتبال هر چقدر هم بد باشد، اما احتمالا پولش که خوب است.

خداداد عزیزی در متن فوتبال ایران قرار دارد؛ بخشی از آن به دلیل سِمتی است که در تیم تراکتور دارد و بیشتر آن به دلیل مسائل غیرفوتبالی و حاشیه‌ای. کسی که روزی پایه‌گذار یکی از باشکوه‌ترین و ماندگارترین جشن‌های تاریخ فوتبال ایران شد و لقب حماسه‌ساز ملبورن را یک کشید، حالا سالهاست هر کاری می‌کند جز اینکه دل مردم را خوش کند. سال‌های زیادی از دوران حضور خداداد در مستطیل سبز و آن دریبل‌ها و گلزنی‌ها می‌گذرد، اما او در تهران و مشهد و شیراز و تبریز و... چه حماسه‌ای خلق کرده است؟

درگیری فیزیکی شدید با خبرنگار، درگیری لفظی با هواداران تیم حریف، بگومگوی نازیبا با خبرنگاران، فریادها و حواشی کنار زمین و میکسدزون ورزشگاه‌ها، استفاده از کلمات جنجالی و زشت در برنامه زنده تلویزیونی، دعوا و بالا بردن صدا برای مجری برنامه بازهم روی آنتن زنده، فحاشی رکیک با الفاظ مثبت ۱۸ به امید عالیشاه، و چندین و چند مورد دیگر؛ اینها سیاهه‌ای از کارنامه مخدوش خداداد عزیزی در سال‌های گذشته است. برای کسی که‌ چنین کارنامه‌ای برای خودش ساخته، چه لقب و صفت دیگری می‌توان در نظر گرفت که با «حماسه‌ساز» سابق، ارتباط درست و معناداری پیدا کند! عجیب اینکه او همیشه هم طلبکار است و همه‌چیز را با بیان اینکه آدم رُکی است و حرفش را می‌زند، توجیه می‌کند، به این نوع رفتار و گفتار غیر منطقی و غیر اصولی، افتخار می‌کند و احتمالا اطرافیانش هم برایش دست می‌زنند.

افسوس که الگوهای فوتبال ایران برای جوانانش، فردی به نام خداداد عزیزی است که برای استفاده از انواع و اقسام الفاظ رکیک، به پای پرانتزی بازیکن حریف اشاره می‌کند؛ او روی فحش‌هایش، تشدید هم می‌گذارد! افسوس که حماسه‌ساز فوتبال‌مان، سرپرست یکی از مهم‌ترین تیم‌های باشگاهی‌مان است که امسال نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیاست. کسی که به «این فوتبال» فحش می‌دهد و چون طرف مقابلش بازی ملی ندارد، به خودش اجازه می‌دهد که او را تحقیر و تهدید کند. حال بماند که امید عالیشاه دو بازی ملی دارد که اگر 102 بازی ملی هم داشت اما بازیکن بی‌ادب و حاشیه‌سازی بود، این اعداد فقط یک آمار بود و ارزش بیشتری برای مردم و هواداران نداشت. این مهم برای تمام فوتبالیست‌ها صدق می‌کند و اگر بازیکنی جایی در میان هواداران و مردم کشورش نداشته باشد، هر آماری از جمله تعداد بازی و گل و پاس گل، اهمیت مقطعی و گذرا خواهد داشت و صرفا در حد ثبت در آمار و تاریخ باقی می‌ماند...