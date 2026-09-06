نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در سفری دو روزه به پکن، با مقامات ارشد چین دیدار می‌کند؛ محور اصلی گفتگوها، یافتن راه‌هایی برای فروکش کردن تنش‌ها در خاورمیانه است.

به گزارش تابناک؛ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر از ۷ تا ۸ سپتامبر در سفری دو روزه به پکن با مقام‌های ارشد چین دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش در خاورمیانه گفت‌و‌گو خواهد کرد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، در این دیدار‌ها تقویت روابط راهبردی و همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور بررسی می‌شود. تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات نیز در دستور کار خواهد بود. امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نیز از محور‌های مهم رایزنی‌هاست.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان آمریکا و ایران ادامه دارد. قطر و پاکستان نیز در تلاش‌های میانجی‌گرانه برای بازگرداندن واشنگتن و تهران به مسیر مذاکرات و پایان جنگ نقش فعالی دارند.

منبع: مهر