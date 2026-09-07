وقایع اتفاقیه؛
نقشه ماهوارهای لئوناردو داوینچی ۵۰۰ سال پیش از اختراع ماهواره
لئوناردو داوینچی در حدود سال ۱۵۰۲ و زمانی که بهعنوان مهندس نظامی در خدمت چزاره بورجیا بود، نقشهای از شهر ایمولا تهیه کرد که از نظر شیوه نمایش، شباهت چشمگیری به نقشههای امروزی دارد. در دورهای که نقشهها عمدتاً با نمای مایل، چشمانداز تپهای و حتی عناصر خیالی ترسیم میشدند، داوینچی شهر را تقریباً از نمای کاملاً عمودی به تصویر کشید. او برای تهیه این نقشه احتمالاً جهت دیوارها و خیابانها را با قطبنما و ابزارهای اندازهگیری زاویه ثبت و فاصلهها را نیز با شمارش گامها یا نوعی کیلومترشمار مکانیکی محاسبه کرده است. حاصل کار، نقشهای بود که بهجای تأکید بر زیبایی بناها، بر دقت، مقیاس و انتقال اطلاعات تمرکز داشت؛ رویکردی که آن را به یکی از نمونههای مهم گذار از نقشهنگاری سنتی به نقشهبرداری مدرن تبدیل میکند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با تکنیک این نابغه ایتالیایی آشنا شوید.
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