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تعداد بازدید : 750
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۳۱۵۴
کد خبر:۱۳۹۳۱۵۴
1605 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر؛

چطور میوه‌فروش‌ها موزهای کال را به موز رسیده تبدیل می‌کنند؟

موزهایی که سبز و نارس از مزارع برداشت می‌شوند، معمولاً پیش از رسیدن به قفسه فروشگاه‌ها در شرایط کنترل‌شده می‌رسند. عامل اصلی این فرایند «اتیلن» است؛ گازی طبیعی که بسیاری از میوه‌ها از جمله موز و سیب تولید می‌کنند و می‌تواند روند رسیدن را به شکل محسوسی سرعت دهد. در این آزمایش، چند دسته موز سبز در شرایط مختلف قرار می‌گیرند؛ از رها شدن برای رسیدن طبیعی گرفته تا مجاورت با سیب رسیده، تزریق مستقیم گاز اتیلن و حتی قرار گرفتن در معرض دود اگزوز حاوی این گاز. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با جزئيات استفاده از این گاز بیشتر آشنا شوید.
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ویدیو فیلم تاریخ داوینچی اثر داوینچی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
1
پاسخ
جالبناک بود !
میرمهنّا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
3
پاسخ
موزهای نرسیدتون رو بدین می ذارم تو کابینت زیر گاز، دو روز بعد رسیده تحویل بگیرین. اینهمه الم شنگه داره؟؟؟؟!!!!!!!1
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