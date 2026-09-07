دستور پخت ریگاتونی آل سِگرِتو ریگاتونی آل سِگرِتو (Rigatoni al Segreto) نوعی پاستا با سس گوجه‌فرنگی...

طرز تهیه چاشنی بالزامیک تمشک سرکه بالزامیک تمشک یک چاشنی ساده و خوش‌رنگ است که با ترکیب سرکه...

دستور پخت بریسکت ترش و شیرین بریسکت به گوشت سرسینه گوساله، به طور دقیق سینه و پایین دنده‌های گوساله...

طرز تهیه پودینگ نان و کره با پانتونه پودینگ نان و کره یکی از دسرهای کلاسیک بریتانیایی است که در این نسخه با...

طرز تهیه برنج سرخ‌شده با سیر و سوسیس برنج سرخ‌شده با سیر و سوسیس، نسخه‌ای ساده و متفاوت از انواع برنج سرخ‌شده...

طرز تهیه سریع پولنتای ساده پولنتا یکی از غذاهای ساده و ارزان‌قیمت آشپزی ایتالیایی است که از آرد ذرت...

نکات مهم در چیدمان حرفه‌ای دسر در بشقاب مایکل اسکونز، مدیر خلاق مؤسسه آموزش آشپزی، در این ویدیو اصول مهم ارائه و...

طرز تهیه پیتزای ایتالیایی خانگی پیتزای خانگی یکی از ساده‌ترین غذاهایی است که می‌توان با مشارکت اعضای...

طرز تهیه حمص دارچین و بادام هندی حمص دارچین و بادام هندی نسخه‌ای ساده و متفاوت از حمص کلاسیک است که با...

طرز تهیه جلاتوی وانیلی خانگی جلاتوی وانیلی خانگی با خامه دوبل، شیر عسلی غلیظ‌شده و وانیل آماده می‌شود...

توضیح سامان گلریز درباره مهاجرت به کانادا سامان گلریز آشپز معروف و مجری سابق برنامه‌های آشپزی صداوسیما، از مهاجرت...

اصطلاحات قصابی که باید بدانید در این ویدیو اصطلاحات قصابی که باید بدانید تا گوشت مناسب برای هر غذایی...

طرز تهیه نان تخت ترد این نان تخت ترد، نوعی کراکر خانگی نازک و سبک است که بافتی خشک، شکننده و...