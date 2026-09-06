En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار ژوزف عون درپی حملات اسرائیل به این کشور

رئیس‌جمهور لبنان که همواره بر تداوم مذاکره با رژیم صهیونیستی تأکید داشته است، در پی هدف قرار گرفتن نهادهای دولتی این کشور توسط این رژیم، برای توقف تجاوزات، از آمریکا و جامعه جهانی درخواست مداخله کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۵۳
| |
2 بازدید
ژوزف عون

به گزارش تابناک؛ ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرد که تجاوزات رژیم اسرائیل اکنون از دایره «توافق توقف خصومت‌ها» و «توافق چارچوبی» فراتر رفته و به طور مستقیم مؤسسات حاکمیتی دولت را هدف قرار داده است.

به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور لبنان در واکنش به تحولات اخیر و تداوم تجاوزات اسرائیل تأکید کرد که حمله به ساختمان وزارت دارایی، الگویی متمادی از تجاوزات را نشان می‌دهد که از نیت اسرائیل برای تضعیف و هدف قرار دادن ساختار مؤسسات دولتی لبنان پرده برمی‌دارد.

در سایه این امر که دستگاه حاکمه لبنان تصمیم ندارد به جنایات صهیونیست‌ها پاسخ دهد، ژوزف عون از آمریکا و جامعه بین‌الملل خواست تا برای متوقف کردن فوری این نقض‌های آشکار وارد عمل شده و عاملان این تجاوزات را مورد بازخواست قرار دهند.

عون در پایان با تأکید بر موضع دستگاه حاکمه لبنان اعلام کرد که علی‌رغم تمامی این حملات، لبنان همچنان به تعهدات خود در مسیر حفظ حاکمیت ملی و برقراری ثبات در مناطق جنوبی کشور پایبند است و از این مسیر باز نخواهد گشت.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
جوزف عون رئیس جمهور لبنان تجاوزات اسرائیل وزارت دارایی لبنان
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لبنان؛ روایتی که مقصرسازان داخلی نمی‌خواهند ببینند / مقصر چه کسی است تصمیم ایران یا واقعیت میدان؟
وقوع انفجارهای بزرگ در جنوب لبنان
رژیم اشغالگر ۱۷ بار شهرک «المنصوری» لبنان را منفجر کرد
حملات صهیونیست‌ها به تپه علی الطاهر با ادعای تسلط!
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۵ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۶ Comment)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۶ Comment)
tabnak.ir/005qQD
tabnak.ir/005qQD