هشدار ژوزف عون درپی حملات اسرائیل به این کشور
به گزارش تابناک؛ ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان اعلام کرد که تجاوزات رژیم اسرائیل اکنون از دایره «توافق توقف خصومتها» و «توافق چارچوبی» فراتر رفته و به طور مستقیم مؤسسات حاکمیتی دولت را هدف قرار داده است.
به نقل از الجزیره، رئیسجمهور لبنان در واکنش به تحولات اخیر و تداوم تجاوزات اسرائیل تأکید کرد که حمله به ساختمان وزارت دارایی، الگویی متمادی از تجاوزات را نشان میدهد که از نیت اسرائیل برای تضعیف و هدف قرار دادن ساختار مؤسسات دولتی لبنان پرده برمیدارد.
در سایه این امر که دستگاه حاکمه لبنان تصمیم ندارد به جنایات صهیونیستها پاسخ دهد، ژوزف عون از آمریکا و جامعه بینالملل خواست تا برای متوقف کردن فوری این نقضهای آشکار وارد عمل شده و عاملان این تجاوزات را مورد بازخواست قرار دهند.
عون در پایان با تأکید بر موضع دستگاه حاکمه لبنان اعلام کرد که علیرغم تمامی این حملات، لبنان همچنان به تعهدات خود در مسیر حفظ حاکمیت ملی و برقراری ثبات در مناطق جنوبی کشور پایبند است و از این مسیر باز نخواهد گشت.
منبع: فارس