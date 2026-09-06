به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در دومین روز هفته و هم‌زمان با میانه شهریورماه، معاملاتی صعودی را پشت سر گذاشت و شاخص کل با رشد بیش از ۱۲۲ هزار واحدی همراه شد.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۱۲۲ هزار و ۲۷۷ واحدی، به سطح ۶ میلیون و ۷۲۳ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۳۲ هزار و ۵۵۸ واحد رشد کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۸۵۴ هزار واحد قرار گرفت.

ارزش دلاری بورس تهران چقدر شد؟

ارزش بازار بورس تهران امروز به حدود ۱۹ هزار و ۶۱۲ همت، معادل هزار میلیارد تومان، رسید. همچنین یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۱۵۶ معامله در بازار سهام انجام شد و ارزش کل معاملات بورس تهران نیز رقم ۵۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. از سوی دیگر با احتساب دلار ۲۲۵ هزار و ۷۰۰ تومانی، ارزش دلاری بورس تهران در معاملات امروز حدود ۱۰۲ میلیارد دلار برآورد شد، هرچند این رقم تحت تاثیر نوسان نرخ دلار، در حال تغییر است.

چند درصد نمادهای بورس مثبت بودند؟

در جریان معاملات امروز، ۸۵ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت معامله شدند و ۱۵ درصد نمادها نیز در وضعیت منفی به کار خود پایان دادند. در معاملات خرد نیز ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به ثبت رسید و ارزش معاملات خرد به ۳۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج حدود ۷۲۰ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

صدرنشین ورود و خروج پول حقیقی از بورس

بررسی جریان نقدینگی در گروه‌های مختلف نشان می‌دهد در پایان معاملات امروز، بیشترین ورود پول حقیقی در معاملات امروز مربوط به گروه «عرضه برق» بوده است. این گروه با ورود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی، در صدر جدول قرار گرفت.

پس از آن، گروه شیمیایی با ۵۸۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، فلزات با ۴۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، صندوق‌ها با ۴۱۱ میلیارد تومان، گروه دارویی با ۳۶۳ میلیارد تومان، کانه‌های فلزی با ۳۲۶ میلیارد تومان و گروه نفتی با ۳۲۴ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند.

در سوی مقابل، صندوق‌های طلا با خروج حدود ۸۹۰ میلیارد تومان پول حقیقی، بیشترین میزان خروج نقدینگی را به خود اختصاص دادند. پس از آن نیز صندوق‌های درآمد ثابت با ۷۲۰ میلیارد تومان، گروه بانک‌ها با ۴۴۸ میلیارد تومان، صندوق‌های اهرمی با ۴۳۳ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره با ۱۱۶ میلیارد تومان، بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

تابان در صدر صف‌های خرید

در معاملات امروز، بیشترین صف خرید بازار به نماد «تابان» متعلق به پتروشیمی تابان فردا اختصاص داشت؛ نمادی که چند روزی است عرضه اولیه آن در بورس انجام شده است. در مقابل، نماد «وتجارت» متعلق به بانک تجارت نیز بیشترین صف فروش بازار را به خود اختصاص داد.