ایران ادعای سنتکام را به چالش کشید

نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در واکنش به ادعای سنتکام اعلام کرد که حمله به یک کشتی تجاری فاقد هرگونه وجاهت حرفه‌ای بوده و جایگاهی برای افتخار یا بزرگ‌نمایی ندارد.

به گزارش تابناک؛ نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در واکنش به ادعای فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مبنی بر انجام حملات «دقیق و حرفه‌ای» به یک نفتکش ایرانی در خلیج عمان، این عملیات را اقدامی «بزدلانه» توصیف کرد و با انتشار پیامی در ایکس اعلام کرد که حمله به یک کشتی تجاری فاقد هرگونه وجاهت حرفه‌ای بوده و جایگاهی برای افتخار یا بزرگ‌نمایی ندارد.

این هیات دیپلماتیک در ادامه با اشاره به مواردی از جنایت‌های جنگی آمریکا علیه ایران در میناب، کوهستک و لامرد نوشت: «پس چگونه می‌توان حملات به دبستان در میناب، باشگاه ورزشی در لامرد، مراسم عروسی در کوهستک و دیگر مکان‌های غیرنظامی را صرفا "اشتباه" یا "خطای هدف‌گیری" تلقی کرد؟»

نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی بیانیه سنتکام را «اذعانی صریح به مسئولیت کامل تمام جنایت‌های وحشیانه نیرو‌های تروریست آمریکایی در جریان جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی علیه ایران» دانست.

نمایندگی ایران خطاب به سنتکام نوشت: «نمی‌توانید وقتی به نفعتان است به دقت استناد کنید و وقتی غیرنظامیان بهای آن را می‌پردازند، آن را "اشتباه" بنامید.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر تلاش کرد روایت جنایت علیه کودکان دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه در میناب را با ادعای این که ایران مسئول آن بوده یا بسیاری از کشور‌ها موشک‌های تاماهاوک به کار رفته در این حمله را در اختیار دارند، وارونه جلوه دهد. او در مورد دیگری مدعی شده بود که تصاویر مربوط به این جنایت جنگی ساخته هوش مصنوعی است!

با این حال، مقامات پنتاگون گفته‌اند این حمله و حمله به یک مراسم عروسی در کوهستک واقع در سیریک در دست بررسی است. پیشتر روزنامه تلگراف فاش کرده بود که حمله به این مراسم عروسی در جنوب ایران با بمب هدایت‌شونده دقیق انجام شده است.

منبع: ایسنا