به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، اگر پیکان نماد تولد صنعت خودروی ایران بود، پراید را باید نماد دوره‌ای دانست که خودرو برای بخش بزرگی از جامعه ایران از یک کالای نسبتاً گران‌قیمت به وسیله‌ای در دسترس‌تر تبدیل شد. داستان پراید در ایران از سال ۱۳۷۲ و همکاری سایپا با کیا آغاز شد؛ اما چیزی که ابتدا قرار بود یک مونتاژ تحت لیسانس باشد، طی نزدیک به سه دهه به خانواده‌ای بزرگ از خودرو‌های ایرانی تبدیل شد که مدل‌هایی مانند صبا، نسیم، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۴۱، ۱۱۱ و ۱۵۱ را دربر می‌گرفت. پراید در کره جنوبی یک محصول متعلق به دهه ۱۹۸۰ بود، اما در ایران آن‌قدر ماند که عملاً چند نسل از خودرو‌های بعد از خودش را نیز تحت تأثیر قرار داد. کیا در آرشیو رسمی خود، پراید را نخستین خودروی دیفرانسیل جلوی سگمنت B خود معرفی می‌کند؛ محصولی که با همکاری فورد و مزدا توسعه پیدا کرده بود و در بازار‌های مختلف با نام‌هایی متفاوت عرضه می‌شد.

اصل ماجرا، اما از جایی جالب می‌شود که بفهمیم پراید اساساً یک طراحی کاملاً مستقل کیا هم نبود. ریشه این خودرو به Ford Festiva و همکاری میان فورد، مزدا و کیا برمی‌گشت. یعنی خودرویی که بعد‌ها به یکی از شناخته‌شده‌ترین محصولات سایپا تبدیل شد، پیش از رسیدن به ایران مسیری بین چند صنعت خودروسازی را طی کرده بود. پراید در زمان تولدش یک هاچ‌بک کوچک دیفرانسیل جلو بود که برای بازار خودرو‌های اقتصادی طراحی شده بود و موتور‌های چهارسیلندر کم‌حجم داشت. کیا مشخصات نسل اولیه را با موتور‌های ۱.۱۳ و ۱.۳ لیتری، طولی در حدود ۳.۴۶ تا ۳.۹۳ متر و ساختار دیفرانسیل جلو ثبت کرده است؛ بنابراین اگر پراید را با عینک سال ۲۰۲۶ نگاه کنیم، ممکن است یک خودروی بسیار ابتدایی به نظر برسد؛ اما اگر آن را در اواخر دهه ۱۹۸۰ ببینیم، داستان کاملاً متفاوت است.

سایپا در سال ۱۳۷۲ تولید پراید را در ایران آغاز کرد و ابتدا با مدل‌هایی مواجه بودیم که تفاوت زیادی با نمونه کره‌ای نداشتند. اما اتفاق مهم طی سال‌های بعد رخ داد؛ سهم ساخت داخل به‌تدریج افزایش پیدا کرد و سایپا توانست بخش بزرگی از قطعات خودرو را در داخل تولید کند. برخی منابع تاریخی میزان داخلی‌سازی نسخه‌های ایرانی را تا حدود ۸۵ تا ۹۷ درصد عنوان کرده‌اند. اینجا همان نقطه‌ای است که پراید از یک محصول مونتاژی خارجی فاصله گرفت و تبدیل به یک پروژه صنعتی ایرانی شد. دیگر بحث فقط مونتاژ چند هزار دستگاه نبود؛ قطعه‌ساز ایرانی باید موتور، قطعات بدنه، سیستم تعلیق، قطعات کابین، تجهیزات برقی و ده‌ها جزء دیگر را برای محصولی تولید می‌کرد که قرار بود تیراژ بسیار بالایی داشته باشد.

پراید خیلی زود فهمید بازار ایران دقیقاً چه می‌خواهد؛ یا شاید بهتر است بگوییم صنعت خودرو ایران فهمید پراید چه چیزی را برای بازار فراهم کرده است. قیمت پایین، مصرف سوخت نسبتاً کم، ابعاد جمع‌وجور، تعمیرپذیری ساده و فراوانی قطعات باعث شد خودرو به سرعت در شهر‌های مختلف ایران جا بیفتد. پیکان سال‌ها با همین منطق در بازار سلطنت کرده بود، اما پراید نسل جدیدی از مشتریان را هدف گرفت؛ خانواده‌هایی که دنبال خودرویی کوچک‌تر و اقتصادی‌تر بودند و در عین حال می‌خواستند محصولی با ظاهر مدرن‌تر از پیکان داشته باشند.

در سال‌های ابتدایی، پراید از نظر طراحی و بسته‌بندی داخلی حتی می‌توانست برای مشتری ایرانی جذاب باشد. بدنه کوچک، صندوق قابل استفاده، مصرف پایین‌تر نسبت به بسیاری از خودرو‌های قدیمی و موتور کم‌حجم، مجموعه‌ای بود که با شرایط اقتصادی آن دوران هماهنگی داشت. اما مشکل اصلی پراید این نبود که خودروی بدی متولد شده بود؛ مشکل این بود که خودرویی متعلق به اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، در ایران برای سال‌های بسیار طولانی به‌عنوان یک محصول اصلی ادامه پیدا کرد.

این همان جایی است که پرونده پراید از یک داستان موفق تجاری به یک بحث جدی درباره صنعت خودرو تبدیل می‌شود. یک خودروی اقتصادی می‌تواند در زمان خودش محصولی منطقی باشد، اما وقتی نسل‌های جدیدتر خودرو‌های جهان یکی پس از دیگری با استاندارد‌های بالاتر ایمنی، آلایندگی، کیفیت ساخت و تجهیزات وارد بازار می‌شوند، نگه‌داشتن یک پلتفرم قدیمی برای چند دهه دیگر نمی‌تواند صرفاً با استدلال «قیمت پایین» توجیه شود. پراید در ایران دقیقاً گرفتار همین مسئله شد. خودرویی که در ابتدای حضورش می‌توانست نشانه تغییر باشد، در سال‌های پایانی تولید تبدیل به نماد فرسودگی فناوری شد.

با این حال، سایپا تلاش کرد پراید را فقط همان خودروی اولیه نگه ندارد. یکی از مهم‌ترین اتفاقات، توسعه مدل ۱۴۱ بود که با تغییر بخش عقب و تبدیل فرم خودرو به لیفت‌بک، ظاهر متفاوتی پیدا کرد. بعد‌ها مدل‌های ۱۳۱ و ۱۳۲ با تغییرات ظاهری و جزئیات جدیدتر عرضه شدند و مدل ۱۱۱ نیز نسخه هاچ‌بک با طراحی به‌روزشده بود. مدل ۱۵۱ هم سراغ یک کاربری کاملاً متفاوت رفت و پراید را به وانت کوچکی تبدیل کرد. این تغییرات نشان می‌داد صنعت داخلی تلاش دارد از یک پلتفرم قدیمی، بیشترین تعداد محصول ممکن را استخراج کند؛ روشی که از نظر اقتصادی برای تولیدکننده جذاب بود، اما از نظر فنی نمی‌توانست فاصله بنیادی پلتفرم با خودرو‌های جدید را از بین ببرد.

پراید؛ جایی که ارزانی دیگر مزیت کافی نبود مشخصات فنی پراید در سال‌های پایانی تولید نیز نشان می‌داد که اساس خودرو همچنان بسیار ساده است. موتور ۱.۳ لیتری چهارسیلندر، گیربکس دستی پنج‌سرعته و انتقال نیرو به محور جلو، ترکیبی بود که از نظر تعمیر و نگهداری پیچیدگی زیادی نداشت. همین سادگی هنوز هم باعث شده تعمیرکاران زیادی با ساختار فنی پراید آشنا باشند و قطعات آن در بازار به وفور پیدا شود. اما وقتی چنین خودرویی را از زاویه عملکرد، کیفیت سواری، عایق‌بندی، پایداری بدنه و ایمنی بررسی کنیم، مشخص می‌شود که سادگی لزوماً مترادف با کیفیت نیست.

پراید از نظر موتور نیز قرار نبود یک خودروی هیجان‌انگیز باشد. فلسفه اصلی آن مصرف اقتصادی و هزینه پایین نگهداری بود. پیشرانه کم‌حجم و وزن پایین خودرو باعث می‌شد در رانندگی شهری عملکردی قابل قبول داشته باشد و برای استفاده روزمره، مخصوصاً در مسیر‌های شهری، نیاز‌های پایه راننده را برآورده کند. اما همین وزن پایین و ساختار قدیمی در سرعت‌های بالا و شرایط اضطراری، نقطه قوت محسوب نمی‌شد. پراید خودرویی بود که بیش از هر چیز برای جابه‌جایی اقتصادی طراحی شده بود، نه برای اینکه راننده را با پایداری بالا، عایق‌بندی مناسب یا رفتار دینامیکی پیشرفته تحت تأثیر قرار دهد.

ایمنی، اما داستان کاملاً متفاوتی دارد. وقتی درباره پراید حرف می‌زنیم، نمی‌توان از مهم‌ترین انتقاد تاریخی واردشده به این خودرو عبور کرد. استاندارد‌های ایمنی خودرو در جهان از دهه ۱۹۹۰ به بعد با سرعت زیادی تغییر کردند؛ ایربگ، ABS، کنترل پایداری، ساختار‌های جذب ضربه و آزمون‌های تصادف به‌تدریج به بخش جدایی‌ناپذیر طراحی خودرو تبدیل شدند. پراید، اما همچنان بر پایه معماری‌ای حرکت می‌کرد که ریشه آن به خودرویی در دهه ۱۹۸۰ برمی‌گشت. حتی اگر در طول زمان تجهیزات و اصلاحاتی به خودرو اضافه شده باشد، نمی‌توان انتظار داشت تغییرات جزئی یک پلتفرم چند دهه‌ای را به خودرویی هم‌سطح محصولات مدرن تبدیل کند.

همین مسئله باعث شد پراید در سال‌های پایانی تولید به یکی از بحث‌برانگیزترین خودرو‌های بازار ایران تبدیل شود. طرفدارانش روی قیمت، مصرف و هزینه نگهداری پایین تأکید می‌کردند و منتقدان روی ایمنی، کیفیت ساخت و قدیمی‌بودن فناوری. هر دو گروه بخشی از واقعیت را می‌گفتند. پراید واقعاً ارزان‌تر و ساده‌تر از بسیاری از رقبای داخلی بود، اما همین ارزانی بخشی از بهای خود را در جای دیگری نشان می‌داد؛ جایی که دیگر نمی‌توانست با معیار‌های جدید ایمنی و کیفیت رقابت کند.

از طرف دیگر، پراید را باید یکی از موفق‌ترین پروژه‌های تولید انبوه صنعت خودروی ایران دانست. خانواده پراید طی دهه‌ها به تیراژی بسیار بالا رسید و برخی منابع مجموع تولید خانواده آن در ایران را بیش از ۶ میلیون دستگاه برآورد کرده‌اند. این حجم تولید یعنی پراید فقط یک خودرو نبود؛ یک اکوسیستم صنعتی کامل ایجاد کرد. قطعه‌سازان زیادی برای آن تولید کردند، تعمیرکاران بر اساس آن آموزش دیدند، فروشندگان قطعات بازار بزرگی برای آن ساختند و میلیون‌ها خانوار ایرانی مالک یکی از انواع آن شدند.

همین تیراژ بالا یکی از دلایلی بود که پراید توانست برای سال‌ها در بازار باقی بماند. وقتی یک خودرو به تعداد بسیار زیاد تولید می‌شود، هزینه قطعات و تعمیرات آن کاهش پیدا می‌کند و شبکه خدمات آن گسترده می‌شود. مشتری هم دقیقاً همین را می‌خواهد؛ خودرویی که اگر خراب شد، قطعه‌اش در بازار باشد و تعمیرکار آن را بشناسد. پراید در این زمینه تقریباً به یک استاندارد بازار تبدیل شد. حتی امروز که تولید سواری آن متوقف شده، هنوز تعداد بسیار زیادی از نسخه‌های مختلف آن در خیابان‌ها حضور دارند.

توقف تولید نسخه‌های اصلی پراید در سال ۱۳۹۹ را باید یکی از مهم‌ترین نقاط پایان این داستان دانست. سایپا طی سال‌های قبل به سمت محصولات جدیدتری مانند تیبا و سپس ساینا و شاهین حرکت کرده بود و قرار بود پلتفرم‌های جدیدتر جایگزین معماری قدیمی شوند. اما حتی پس از توقف نسخه‌های سواری، نسخه وانت ۱۵۱ به عنوان آخرین عضو خانواده پراید مدتی دیگر ادامه یافت. به این ترتیب، پراید عملاً پس از حدود ۲۷ سال تولید گسترده در ایران از خط تولید سواری کنار رفت؛ دورانی که در مقیاس صنعت خودرو، تقریباً یک نسل کامل فناوری را پشت سر گذاشته بود.

اما میراث پراید فقط تعداد خودرو‌های تولیدشده نیست. پراید به صنعت خودروی ایران یاد داد که بازار خودرو فقط به دنبال محصول گران و بزرگ نیست؛ یک خودروی کوچک، ساده و اقتصادی می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های کشور تبدیل شود. همین منطق بعد‌ها در پروژه تیبا ادامه پیدا کرد و سایپا تلاش کرد از همان تجربه، محصولی با طراحی و پلتفرم داخلی‌تر ارائه دهد؛ بنابراین حتی اگر منتقد پراید باشیم، نمی‌توانیم اثر آن را در مسیر توسعه سایپا و قطعه‌سازی ایران انکار کنیم.

از طرف دیگر، پرونده پراید یک سؤال مهم‌تر را پیش روی صنعت خودرو می‌گذارد؛ اینکه آیا «ارزان بودن» می‌تواند برای همیشه جای «به‌روز بودن» را بگیرد؟ پاسخ تاریخ پراید تا حد زیادی روشن است. برای یک بازار کم‌درآمد، قیمت پایین مزیت بسیار مهمی است، اما اگر قیمت پایین با فناوری قدیمی، ایمنی پایین و کیفیت نازل همراه شود، دیگر نمی‌توان آن را موفقیت کامل دانست. خودرو قرار است وسیله‌ای برای جابه‌جایی باشد، اما همزمان باید از جان سرنشینان نیز محافظت کند.

پراید در واقع قربانی موفقیت خودش هم شد. آن‌قدر خوب فروخت که انگیزه برای جایگزین‌کردن سریع آن کاهش پیدا کرد. وقتی یک خط تولید می‌تواند سال‌ها محصولی را با تیراژ بالا تولید کند و بازار نیز همچنان مشتری داشته باشد، تغییر دادن آن از نظر اقتصادی تصمیم ساده‌ای نیست. اما صنعت خودرو دقیقاً در همین نقطه باید بین سود کوتاه‌مدت و توسعه بلندمدت یکی را انتخاب کند. پراید نشان داد که می‌توان یک محصول قدیمی را بسیار طولانی زنده نگه داشت؛ اما نشان نداد که این کار الزاماً به معنای پیشرفت صنعت است.

امروز وقتی یک پراید ۱۳۱، ۱۳۲ یا ۱۱۱ در خیابان می‌بینیم، در واقع با خودرویی مواجهیم که چندین نسل از تاریخ اقتصاد ایران را پشت سر گذاشته است. خودرویی که برای یک دانشجو اولین ماشین شد، برای یک خانواده ابزار رفت‌وآمد، برای یک راننده تاکسی وسیله درآمد و برای یک قطعه‌فروش بازار دائمی. پراید بخشی از زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی شد و همین موضوع باعث می‌شود قضاوت درباره آن صرفاً با چند عدد فنی ممکن نباشد.

پراید در جهان خودرویی بود که قرار بود مردم را صاحب «اولین خودروی شخصی» کند و در کره جنوبی نیز به همین دلیل جایگاه مهمی پیدا کرد؛ اما در ایران مسیرش طولانی‌تر شد و به یکی از ستون‌های اصلی بازار خودرو تبدیل شد. کیا می‌گوید پراید در کره جنوبی به «خودروی شخصی نخستین» یک نسل تبدیل شد و در کمتر از یک دهه بیش از ۱.۲ میلیون دستگاه از آن در جهان تولید شد. در ایران، اما این داستان بسیار طولانی‌تر شد و نسخه‌های مختلف آن تا سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کردند.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، پراید نه قهرمان مطلق صنعت خودرو ایران است و نه تمام مشکلات این صنعت را می‌توان به حساب آن گذاشت. پراید یک محصول اقتصادی بود که در زمان خودش منطق داشت، اما صنعتی که آن را وارد ایران کرد نتوانست با سرعت کافی از آن عبور کند. همین تفاوت میان «موفقیت یک محصول» و «موفقیت یک صنعت» شاید مهم‌ترین نکته پرونده پراید باشد.

پیکان صنعت خودرو ایران را متولد کرد؛ پراید آن را به تولید انبوه و مالکیت عمومی رساند. اما بعد از پراید، سؤال بزرگ‌تری مطرح شد: آیا خودروساز ایرانی می‌تواند از مونتاژ و تغییر مدل‌های قدیمی عبور کند و واقعاً یک خودروی جدید بسازد؟ پاسخ این سؤال قرار بود چند سال بعد با خودرویی به نام سمند داده شود؛ محصولی که ایران‌خودرو آن را به عنوان یکی از جدی‌ترین تلاش‌های خود برای ساخت یک خودروی ملی معرفی کرد و حالا باید دید آن ادعا تا چه اندازه به واقعیت نزدیک بود.