جنگ بعدی شاید از مدار زمین آغاز شود
رقابت قدرتها برای کنترل ماهوارهها، ارتباطات و اطلاعات فضایی وارد مرحلهای تازه شده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۱۹| |
3063 بازدید
به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی تابناک، اگر تا چند سال قبل صحبت از جنگ فضایی بیشتر شبیه بخشی از سناریوهای علمیتخیلی بود، امروز دیگر چنین تصویری چندان دور از واقعیت نیست. جنگهای اوکراین و خاورمیانه نشان دادهاند که ماهوارهها، ارتباطات ماهوارهای، سامانههای موقعیتیابی و تصاویر تجاری فضایی به بخش جداییناپذیر عملیات نظامی تبدیل شدهاند و همزمان کشورها در حال توسعه ابزارهایی هستند که بتوانند این تواناییها را مختل یا از کار بیندازند. گزارشهای تازه درباره رقابت آمریکا و چین بر سر ماهوارههای مانورپذیر، سامانههای تعقیب فضایی و قابلیتهای ضدماهوارهای نیز نشان میدهد که مدار زمین در حال تبدیل شدن به یک محیط رقابتی و حتی عملیاتی برای قدرتهای بزرگ است.
تغییر مهم این است که جنگ فضایی دیگر الزاماً با انفجار یک ماهواره آغاز نمیشود. اتفاقاً خطرناکترین سناریوها ممکن است بدون هیچ انفجار قابل مشاهدهای اتفاق بیفتند. ایجاد اختلال در ارتباط ماهوارهای، فریب سیگنالهای موقعیتیابی، حمله سایبری به زیرساختهای زمینی، مختلکردن ایستگاههای کنترل یا حتی نزدیکشدن یک ماهواره مانورپذیر به ماهواره دیگر، همگی میتوانند بخشی از یک عملیات ضدفضایی باشند. به همین دلیل، مفهوم «ضدفضا» امروز بسیار گستردهتر از موشکهای ضدماهوارهای است و مجموعهای از قابلیتهای الکترونیکی، سایبری، مداری و زمینی را در بر میگیرد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم بسیاری از عملیاتهای نظامی مدرن به اطلاعاتی وابسته هستند که از فضا به دست میآید. یک پهپاد برای ناوبری، یک واحد نظامی برای ارتباط، یک مرکز فرماندهی برای دریافت تصویر ماهوارهای و حتی یک عملیات دقیق برای شناخت موقعیت هدف میتواند از خدمات فضایی استفاده کند. در نتیجه، اگر دشمن بتواند این زنجیره را مختل کند، ممکن است بدون نابودی مستقیم تجهیزات نظامی، بخشی از توان عملیاتی طرف مقابل را کاهش دهد. به زبان سادهتر، در جنگ آینده ممکن است هدف اصلی نه خود سلاح، بلکه «اطلاعاتی باشد که سلاح برای کارکردن به آن نیاز دارد».
این تغییر در خاورمیانه اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. ارزیابیهای امنیتی سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که استفاده از جنگ الکترونیک، اختلال و فریب سامانههای ماهوارهای و همچنین حملات سایبری علیه زیرساختهای مرتبط با فضا در منطقه جدیتر شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا نیز در ارزیابی خود از تهدیدات فضایی ۲۰۲۶، ایران، روسیه و دیگر کشورها را در کنار قدرتهای بزرگتر در بحث قابلیتهای ضدفضایی، جنگ الکترونیک و اختلال ماهوارهای بررسی کرده و تأکید کرده است که فضا دیگر صرفاً یک حوزه پشتیبان نیست، بلکه مستقیماً وارد عملیات نظامی شده است.
موضوع زمانی حساستر میشود که پای ماهوارههای تجاری به میان میآید. در گذشته تصور میشد اطلاعات فضایی عمدتاً در اختیار دولتها و ارتشهای بزرگ قرار دارد، اما امروز شرکتهای خصوصی میتوانند تصاویر ماهوارهای با کیفیت بالا تولید کنند و منظومههای ماهوارهای تجاری خدمات ارتباطی و انتقال داده ارائه دهند. این مسئله ساختار سنتی جنگ فضایی را تغییر داده است؛ زیرا دیگر نمیتوان مرز مشخصی میان «ماهواره نظامی» و «ماهواره تجاری» ترسیم کرد. یک شبکه تجاری ارتباطی ممکن است در شرایط عادی برای شهروندان استفاده شود، اما در زمان جنگ برای ارتباط نیروهای نظامی نیز اهمیت پیدا کند.
همین مسئله باعث شده ماهوارههای تجاری به بخشی از محاسبات امنیتی قدرتهای بزرگ تبدیل شوند. تجربه اوکراین نشان داد که یک شبکه ارتباطی تجاری میتواند در شرایط جنگی نقشی بسیار فراتر از یک سرویس ارتباطی عادی پیدا کند. در خاورمیانه نیز استفاده از خدمات تجاری فضایی و تصاویر ماهوارهای، محیط اطلاعاتی جنگ را تغییر داده است. در ارزیابیهای اخیر CSIS حتی به نقش تصاویر تجاری روسی و چینی در دسترسی ایران به اطلاعات فضایی اشاره شده و این موضوع نشان میدهد که کنترل یک کشور بر آسمان دیگر الزاماً به معنای کنترل تمام اطلاعاتی نیست که از فضا به میدان نبرد میرسد.
از همینجا یک مفهوم جدید شکل میگیرد: «نبرد بر سر دسترسی به فضا». در گذشته قدرت فضایی بیشتر با تعداد ماهوارهها و توان پرتاب سنجیده میشد، اما امروز مسئله مهمتر این است که آیا یک کشور میتواند در شرایط بحران همچنان به خدمات فضایی دسترسی داشته باشد یا خیر. اگر یک کشور ماهوارههای خودش را در اختیار داشته باشد، اما ارتباط آنها با زمین قطع شود، بخشی از مزیت فضایی خود را از دست میدهد. اگر شبکه ناوبری مختل شود، تجهیزات باید به سراغ سامانههای جایگزین بروند. اگر تصاویر ماهوارهای دیر برسند، ارزش اطلاعاتی آنها کاهش پیدا میکند؛ بنابراین قدرت فضایی واقعی حاصل جمع ماهواره، پرتابگر، ایستگاه زمینی، شبکه ارتباطی، پردازش اطلاعات و سامانههای جایگزین است.
جنگ فضایی؛ از موشک ضدماهواره تا ماهواره شکارچی
ماهیت این تهدید با موشک ضدماهواره تفاوت دارد. موشک یک هدف مشخص را در مدت کوتاهی منهدم میکند، اما یک ماهواره مانورپذیر میتواند برای مدت طولانی در مدار باقی بماند و به اهداف مختلف نزدیک شود. چنین قابلیتی از نظر اطلاعاتی نیز ارزشمند است، زیرا یک ماهواره میتواند رفتار ماهواره دیگر را زیر نظر بگیرد، فاصله خود را تغییر دهد و حتی در شرایطی که طرف مقابل متوجه نیت واقعی آن نیست، عملیات نزدیکشدن مداری انجام دهد. همین مسئله باعث شده «عملیات مجاورت فضایی» یا RPO به یکی از موضوعات مهم در مطالعات امنیت فضایی تبدیل شود.
البته حمله مستقیم به ماهواره یک مشکل بزرگ ایجاد میکند و آن تولید زبالههای فضایی است. یک انفجار در مدار میتواند تعداد زیادی قطعه کوچک تولید کند که با سرعت بسیار بالا حرکت میکنند و برای سایر ماهوارهها نیز خطر ایجاد میکنند. در نتیجه، استفاده گسترده از سلاحهای جنبشی ضدماهواره میتواند به خود مهاجم نیز آسیب بزند و محیط فضایی را برای همه کشورها ناامن کند. به همین دلیل، ابزارهای غیرجنبشی مانند جنگ الکترونیک و حملات سایبری جذابیت بیشتری پیدا کردهاند؛ زیرا میتوانند اثر عملیاتی ایجاد کنند بدون آنکه الزاماً یک ابر بزرگ از قطعات فلزی در مدار ایجاد شود.
برای ایران، این تحولات فقط یک بحث مربوط به رقابت آمریکا و چین نیست. ایران در سالهای گذشته توان پرتاب ماهواره و توسعه ماهوارههای سنجشی و ارتباطی را دنبال کرده و در کنار آن، همکاریهایی با روسیه در زمینه پرتاب و خدمات ماهوارهای داشته است. گزارشهای تخصصی نیز به توسعه ماهوارههای ایرانی و افزایش تواناییهای فضایی تهران اشاره کردهاند. در عین حال، تجربه جنگ اخیر نشان داده است که داشتن چند ماهواره به تنهایی برای ایجاد برتری فضایی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، توان تبدیل داده فضایی به اطلاعات عملیاتی و حفظ دسترسی به شبکه در شرایط اختلال است.
این مسئله همچنین اهمیت پرتابگرها را افزایش میدهد. یک کشور برای داشتن توان فضایی پایدار باید بتواند ماهوارههای جدید را در زمان مناسب جایگزین کند. اگر پرتاب ماهواره وابسته به ظرفیت یک کشور خارجی یا تعداد محدودی سکوی پرتاب باشد، در زمان بحران ممکن است توان جایگزینی ماهوارههای آسیبدیده کاهش پیدا کند. به همین دلیل توسعه مستقل پرتابگرها، سایتهای پرتاب و زیرساختهای کنترل ماهواره فقط یک پروژه علمی نیست؛ بخشی از تابآوری راهبردی کشور محسوب میشود.
از سوی دیگر، جنگ فضایی به شکل فزایندهای با جنگ سایبری پیوند خورده است. یک ماهواره ممکن است در مدار سالم باشد، اما اگر مرکز کنترل آن مورد حمله سایبری قرار بگیرد، عملکردش دچار اختلال شود. همین اتفاق در مورد ایستگاههای زمینی، مراکز پردازش و شبکههای انتقال داده نیز صادق است. ارزیابیهای امنیتی اخیر درباره جنگ ایران و آمریکا نیز از افزایش تمرکز عملیات سایبری ایران بر حوزههای هوافضا، دفاعی، مخابراتی و بخشهای مرتبط با فضا خبر دادهاند؛ بنابراین دیگر نمیتوان امنیت ماهواره را فقط با محافظت فیزیکی از خود ماهواره تعریف کرد؛ کل زنجیره باید امن باشد.
در طرف مقابل نیز قدرتهای بزرگ به دنبال ایجاد شبکههایی هستند که در برابر اختلال مقاومتر باشند. یکی از پاسخها، حرکت از تعداد محدودی ماهواره بزرگ به سمت منظومههای متعدد و توزیعشده است. اگر یک ماهواره از کار بیفتد، ماهوارههای دیگر بخشی از وظیفه آن را انجام میدهند. این معماری مشابه همان منطقی است که در شبکههای ارتباطی و سامانههای پدافندی دنبال میشود؛ یعنی شکست یک جزء نباید باعث فروپاشی کل سیستم شود.
رقابت فضایی همچنین به سرعت در حال تجاریشدن است. اروپا همین روزها با پرتاب موفق یک موشک تجاری از خاک نروژ یک گام دیگر به سمت دسترسی مستقل به فضا برداشت؛ اقدامی که رویترز آن را بخشی از تلاش اروپا برای افزایش استقلال فضایی و امنیتی ارزیابی کرده است. این تحول نشان میدهد که فضا دیگر فقط میدان رقابت دولتها نیست و شرکتهای خصوصی نیز به بخشی از ظرفیت راهبردی کشورها تبدیل شدهاند.
آنچه در سالهای آینده اهمیت پیدا میکند، بنابراین فقط تعداد موشکها یا ماهوارهها نیست؛ بلکه توان یک کشور برای حفظ «زنجیره تصمیمگیری» در شرایط جنگ است. اگر ماهواره بتواند تصویر تهیه کند، شبکه بتواند آن را منتقل کند، سامانه تحلیل بتواند در چند دقیقه آن را تفسیر کند و فرمانده بتواند بر اساس آن تصمیم بگیرد، فضا مستقیماً به قدرت رزمی تبدیل شده است. اما اگر یکی از حلقههای این زنجیره از کار بیفتد، برتری فضایی ممکن است روی کاغذ باقی بماند.
به همین دلیل، رقابت فضایی آینده احتمالاً شبیه جنگهای کلاسیک نخواهد بود. شاید هیچ اعلام رسمی برای آغاز آن وجود نداشته باشد و حتی مشخص نباشد نخستین حمله دقیقاً چه زمانی اتفاق افتاده است. ممکن است ابتدا ارتباط یک ماهواره مختل شود، سپس یک سیگنال فریب بخورد، یک مرکز زمینی مورد حمله سایبری قرار گیرد یا یک ماهواره ناشناس به دیگری نزدیک شود. در چنین شرایطی، مرز میان جنگ، جاسوسی، بازدارندگی و عملیات نظامی بسیار باریک خواهد شد.
ماهوارهها در این میدان جدید همان نقشی را پیدا میکنند که رادارها و شبکههای ارتباطی در جنگهای قرن بیستم پیدا کردند؛ ابزاری که در ظاهر پشت صحنه قرار دارد، اما بدون آن بخش بزرگی از عملیات نظامی مدرن مختل میشود. اگر جنگهای گذشته بر سر تصرف زمین، دریا و آسمان بود، جنگ آینده میتواند بر سر کنترل اطلاعاتی باشد که از مدار زمین میآید. کشوری که بتواند این اطلاعات را به دست آورد، از آن محافظت کند و در عین حال توان دشمن برای استفاده از آن را کاهش دهد، بخش مهمی از میدان نبرد را در اختیار خواهد داشت؛ حتی اگر هیچ سربازی در مدار زمین حضور نداشته باشد.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟