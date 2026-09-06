همزمان با ادامه واکنش‌ها به دیدار دیروز نمایندگان ترامپ و پوتین، معاون وزیر خارجه روسیه از احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه میان سران مسکو، واشنگتن و پکن خبر داد.

آیا پوتین، ترامپ و شی دور یک میز جمع می‌شوند؟

به گزارش تابناک؛ سرگئی ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد که ایده برگزاری نشست سه‌جانبه رهبران روسیه، چین و آمریکا «وجود دارد.»

معاون وزیر خارجه روسیه به این رسانه دولتی خبر داد که برگزاری نشست سه جانبه با حضور رهبران روسیه، چین و ایالات متحده، «منتفی نیست.»

این اظهارنظر در حالی انجام شده که روز گذشته نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور آمریکا استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مسکو با پوتین دیدار و درباره جنگ اوکراین رایزنی کردند.

ریابکوف در مصاحبه امروز با تاس اعلام کرد که برگزاری نشست ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، «هنوز در مرحله آماده‌سازی نیست.»

این مقام روس گفت که چنین قالب‌های سطح بالایی سیگنال‌های مهمی ارسال می‌کنند، اما جنبه عملی آن به نحوه تدوین دستور کار (سه کشور) بستگی دارد.

منبع: فارس