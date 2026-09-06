جزئیات تازه از پرونده نیلوفر مجاور

با بازداشت متهم پرونده مرگ مغزی نیلوفر مجاور در حین تلاش برای خروج از کشور، رسیدگی به این پرونده وارد فاز تازه‌ای شد. در حال حاضر، تحقیقات قضایی برای روشن شدن ابعاد و جزئیات دقیق این حادثه ادامه دارد.

به گزارش تابناک؛ پرونده نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه که پس از انتقال به بیمارستان دچار مرگ مغزی شد، با دستگیری متهم وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس اعلام دادستان پیرانشهر، متهم هنگام تلاش برای خروج از کشور توسط پلیس شناسایی و بازداشت شده و تحقیقات درباره ابعاد این پرونده ادامه دارد.

آشنایی و خروج از منزل

بر اساس روایت خانواده، نیلوفر حدود دو هفته پیش از حادثه با مردی ۴۱ ساله آشنا شده بود. مظهر مجاوری، برادر نیلوفر، گفته است این فرد پس از مدتی او را تهدید کرده و نیلوفر به دلیل ترس از تهدید‌های مطرح‌شده، همراه او از منزل خارج شده است. خانواده همچنین مدعی هستند که متهم با تهدید اعضای خانواده، آنها را از مراجعه به پلیس منصرف کرده بود.

به گفته برادر نیلوفر، متهم صبح روز بعد با مادر او تماس گرفته و اعلام کرده بود که دخترش نزد اوست. خانواده مدعی‌اند تماس‌ها در روز‌های بعد نیز ادامه داشته تا اینکه خبر انتقال نیلوفر به بیمارستان به آنها اعلام شده است.

ادعای خانواده درباره آزار و جراحات

خانواده نیلوفر می‌گویند او در یکی از روستا‌های اطراف پیرانشهر نگهداری شده و در این مدت با آسیب‌های شدید جسمانی مواجه شده است. برادر او مدعی شده که نیلوفر با ضربات مختلف دچار جراحات گسترده شده و در روز‌های منتهی به انتقال به بیمارستان نیز شرایط نامساعدی داشته است.

این ادعا‌ها همچنان در حال بررسی است و جزئیات دقیق علت جراحات و چگونگی وقوع حادثه باید از طریق تحقیقات پلیس، پزشکی قانونی و دستگاه قضایی مشخص شود.

انتقال به بیمارستان و مرگ مغزی

بر اساس روایت خانواده، نیلوفر پس از پیدا شدن در یکی از مناطق اطراف پیرانشهر ابتدا به یک مرکز اورژانس منتقل و سپس با آمبولانس راهی بیمارستان شد. خانواده می‌گویند متهم در جریان انتقال، از محل متواری شده است.

پس از انتقال نیلوفر به بیمارستان، مرگ مغزی او تأیید شد. خانواده نیز با اهدای اعضای قابل پیوند او موافقت کردند و بر اساس اعلام برادرش، اعضای بدن نیلوفر به سه بیمار نیازمند اهدا شده است.

بازداشت متهم و ادامه تحقیقات

دادستان پیرانشهر اعلام کرده است متهم با همکاری دستگاه قضایی و پلیس در شهرستان‌های اشنویه، پیرانشهر و بانه و در جریان تلاش برای خروج از کشور شناسایی و دستگیر شده است.

با بازداشت متهم، تحقیقات درباره نحوه وقوع حادثه، ادعا‌های خانواده درباره تهدید و آزار، علت جراحات و همچنین سوابق احتمالی او ادامه دارد. ادعای خانواده درباره سابقه قتل همسر سابق متهم نیز تاکنون در حد اظهارات مطرح‌شده از سوی خانواده است و نیازمند تأیید رسمی مراجع قضایی است.

منبع: خبرآنلاین