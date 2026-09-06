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دیدار سه جانبه سران روسیه، آمریکا و چین!

در حالی که اظهارنظرها درباره دیدار روز گذشته نمایندگان دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ادامه دارد، معاون وزیر خارجه روسیه درباره احتمال دیدار سه جانبه سران مسکو، واشنگتن و پکن حرف زد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۰۷
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دیدار سه جانبه

به گزارش تابناک؛ سرگئی ریابکوف اعلام کرد که احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه رهبران روسیه، چین و آمریکا می رود.

معاون وزیر خارجه روسیه به این رسانه دولتی خبر داد که برگزاری نشست سه جانبه با حضور رهبران روسیه، چین و ایالات متحده، «منتفی نیست.»

این اظهارنظر در حالی انجام شده که روز گذشته نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور آمریکا استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مسکو با پوتین دیدار و درباره جنگ اوکراین رایزنی کردند.

ریابکوف در مصاحبه امروز با تاس اعلام کرد که برگزاری نشست ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، «هنوز در مرحله آماده‌سازی نیست.»
این مقام روس گفت که چنین قالب‌های سطح بالایی سیگنال‌های مهمی ارسال می‌کنند اما جنبه عملی آن به نحوه تدوین دستور کار (سه کشور) بستگی دارد.

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مسکو چین آمریکا دیدار سران کشورها پوتین ترامپ دونالد ترامپ
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tabnak.ir/005qPT