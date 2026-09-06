برخورد جدی تراکتور با امید عالیشاه

به گزارش تابناک، این باشگاه از امید عالیشاه بازیکن گل‌گهر سیرجان به دلیل توهین و استفاده از الفاظ رکیک خطاب به نیمکت و مدیر تیم تراکتور در جریان مسابقه و همچنین توهین و به‌کارگیری الفاظ رکیک علیه مدیر تیم در پایان مسابقه از داخل رختکن، به کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرد.

باشگاه تراکتور خواستار بررسی دقیق این اتفاقات و برخورد قانونی با رفتار‌های این بازیکن شده است.

منبع: سایت رسمی باشگاه تراکتور