برخورد جدی تراکتور با امید عالیشاه
باشگاه تراکتور از امید عالیشاه به کمیتههای انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۹۸| |
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به گزارش تابناک، این باشگاه از امید عالیشاه بازیکن گلگهر سیرجان به دلیل توهین و استفاده از الفاظ رکیک خطاب به نیمکت و مدیر تیم تراکتور در جریان مسابقه و همچنین توهین و بهکارگیری الفاظ رکیک علیه مدیر تیم در پایان مسابقه از داخل رختکن، به کمیتههای انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرد.
باشگاه تراکتور خواستار بررسی دقیق این اتفاقات و برخورد قانونی با رفتارهای این بازیکن شده است.
منبع: سایت رسمی باشگاه تراکتور
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پاسخ ها
علی| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵