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برخورد جدی تراکتور با امید عالیشاه

باشگاه تراکتور از امید عالیشاه به کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۹۸
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1210 بازدید
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۳
امید عالیشاه

 

به گزارش تابناک، این باشگاه از امید عالیشاه بازیکن گل‌گهر سیرجان به دلیل توهین و استفاده از الفاظ رکیک خطاب به نیمکت و مدیر تیم تراکتور در جریان مسابقه و همچنین توهین و به‌کارگیری الفاظ رکیک علیه مدیر تیم در پایان مسابقه از داخل رختکن، به کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرد.

باشگاه تراکتور خواستار بررسی دقیق این اتفاقات و برخورد قانونی با رفتار‌های این بازیکن شده است.

منبع: سایت رسمی باشگاه تراکتور

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برچسب ها
امید عالیشاه تراکتور گل گهرسیرجان فدراسیون فوتبال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
2
0
پاسخ
سنگ پا از رو رفت از دست این جماعت
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
سنگ پا شما دارید کشاله نشون میده محروم نمیشه سنگ به سمت هواداران پرتاب میکنه محروم نمیشه فحاشی میکنه بازم محروم نمیشه جالبه نه تنها از سمت فدراسیون مصونه از رسانه های انحصاری تحت سلطه با برچسب مثلا ملی هم مصونه
ناشناس
| Turkiye |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
راست میگی فقط شماها حق دارید شکایت کنید
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